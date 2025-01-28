Новое расписание пригородных поездов Одесской железной дороги

Одесская железная дорога изменила расписание пригородных поездов
С 28 января некоторые пригородные поезда Одесской железной дороги будут курсировать по новым графикам. Пассажирам советуют проверять расписание перед поездками, поскольку изменения касаются нескольких популярных маршрутов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Одесская железная дорога.
Новое расписание
- № 6401 Колосовка — Одесса-Главная: отправление со ст. Колосовка в 03:45, прибытие в Одессу в 07:31.
- № 6403 Мартыновская — Одесса-Главная: отправление со ст. Мартыновская в 03:40, прибытие в 08:14.
- № 6408 Одесса-Главная — Колосовка: отправление в 20:25, прибытие на конечную станцию в 23:47.
- № 6253 Вапнярка — Одесса-Главная: отправление в 01:11, прибытие в 07:50.
- № 6255 Вапнярка — Одесса-Главная: отправление в 07:21, прибытие в 14:05.
- № 6405 Им. Т. Шевченко — Помошная: изменения коснулись графика после ст. Капустино. Поезд будет прибывать на ст. Адабаш в 00:08, а на конечную станцию Помошная - в 00:30.
Цены билетов на поезда, расписание которых изменили, начинаются со 187 гривен.
Одесская железная дорога напоминает пассажирам внимательно проверять актуальное расписание движения электропоездов. Информацию можно узнать на станциях, в справочных службах или на официальном сайте компании в разделе "Движение поездов".
Напомним, недавно мы писали об обновленных расписаниях поездов Одесса-Киев и о новых пригородных электричках.
Читайте Новини.LIVE!