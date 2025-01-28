Новое расписание пригородных поездов Одесской железной дороги

Железнодорожный вокзал в Одессе. Фото иллюстративное: УНИАН

С 28 января некоторые пригородные поезда Одесской железной дороги будут курсировать по новым графикам. Пассажирам советуют проверять расписание перед поездками, поскольку изменения касаются нескольких популярных маршрутов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Одесская железная дорога.

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Сообщение Одесской железной дороги. Фото: скриншот

Новое расписание

№ 6401 Колосовка — Одесса-Главная: отправление со ст. Колосовка в 03:45, прибытие в Одессу в 07:31.

№ 6403 Мартыновская — Одесса-Главная: отправление со ст. Мартыновская в 03:40, прибытие в 08:14.

№ 6408 Одесса-Главная — Колосовка: отправление в 20:25, прибытие на конечную станцию в 23:47.

№ 6253 Вапнярка — Одесса-Главная: отправление в 01:11, прибытие в 07:50.

№ 6255 Вапнярка — Одесса-Главная: отправление в 07:21, прибытие в 14:05.

№ 6405 Им. Т. Шевченко — Помошная: изменения коснулись графика после ст. Капустино. Поезд будет прибывать на ст. Адабаш в 00:08, а на конечную станцию Помошная - в 00:30.

Цены билетов на поезда, расписание которых изменили, начинаются со 187 гривен.

Одесская железная дорога напоминает пассажирам внимательно проверять актуальное расписание движения электропоездов. Информацию можно узнать на станциях, в справочных службах или на официальном сайте компании в разделе "Движение поездов".

Напомним, недавно мы писали об обновленных расписаниях поездов Одесса-Киев и о новых пригородных электричках.