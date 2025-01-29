Пытался провезти каннабис в Украину — приговор

Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik.com

Гражданин Швейцарии решил с пакетиком каннабиса заехать в Украину со стороны Молдовы, однако план не сработал. Работники таможни нашли запрещенное вещество и задержали иностранца. Суд учел раскаяние горе-перевозчика и оштрафовал его на четыре тысячи долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Швейцарец приобрел в неустановленном следствием месте 11,65 грамма каннабиса и на мотоцикле марки SUZUKI DL650A отправился в Украину. Пограничники пункта пропуска "Рени — Джурджулешты", обыскав мужчину, нашли запрещенное вещество в двух зип-пакетах и металлический контейнер. Все это иностранец скрыл от таможенного контроля среди личных вещей.

Приговор суда

Мужчина признался в правонарушении, однако отметил, что провез каннабис не с целью сбыта. Суд воспользовался 69-й статьей УК Украины, которая в определенных случаях позволяет назначить более мягкое наказание, чем то, что предусмотрено законом, и оштрафовал швейцарца на 171 тысячу гривен.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, которого задержали в Одессе со взрывчаткой и гранатами, и о молодом человеке, который зарезал собственного отца.