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Одесит за $1400 хотів переправити через кордон ухильника, але був затриманий — що вирішив суд

27 липня 2024 01:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Чоловіка, що хотів за 1400 доларів допомогти ухильнику перетнути кордон, здав правоохоронцям знайомий
Затриманий одесит, що хотів переправляти ухильників. Фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Мешканець Одеси, що має громадянство іншої держави, але 15 років мешкав у місті, вирішив заробити грошей на ухильникав маючи зв'язки у Молдові. Проте його плани зірвали його ж напарник та прикордонники, а суд посадив за ґрати з конфіскацією майна.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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Деталі справи

Ще у жовтні минулого року цей одесит почав налагоджувати стосунки зі своїм знайомим, що мешкав у прикордонній зоні з Молдовою з метою разом переправляти ухильників за грошову винагороду.

Він вже мав пропозицію від ухильника, який бажав скористуватись такою послугою. Але знайомий одесита розуміючи весь ризик та незаконність такого "бізнесу" звернувся до правоохоронців. Ті, своєю чергою, взяли на контроль справу і задіяли мешканця прикордонної зони у якості агента, а все переговори сторін записувались. 

Водночас затриманий одесит вже домовився з ухильником на послугу незаконного перетину кордону за 1400 доларів. Разом вони відправились пішки у місце зустрічі, де і були затримані правоохоронцями. 

Вирок суду

Судді визнали мешканця Одеської області винним і призначили йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією майна. 

Також з нього буде стягнуто 5 300 грн за на користь держави витрати на проведення судової експертизи та відео-звукозапису.

Нагадаємо, у Львові винесли вирок підприємцю, який під час війни розробив приховану схему передачі продукції країні-агресору. Суд вирішив позбавити порушника права обіймати посади на підприємстві.

Також ми повідомляли, що мешканець Рівненської області розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. У результаті злочинець привласнив собі 1 500 гривень. За вчинене він проведе кілька років за ґратами.

Одеса суд прикордонники мобілізація ухилянти судові рішення

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