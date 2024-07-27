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Одессит за $1400 хотел переправить через границу уклониста, но был задержан — что решил суд

27 июля 2024 01:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Мужчину, который хотел за 1400 долларов помочь уклонисту пересечь границу, сдал правоохранителям знакомый
Задержанный одессит, хотевший переправлять уклонистов. Фото: Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Житель Одессы, имеющий гражданство другого государства, но 15 лет проживавший в городе, решил заработать денег на уклонистах, имея связи в Молдове. Однако его планы сорвали его же напарник и пограничники, а суд посадил за решетку с конфискацией имущества.

Об этом сообщается в Едином реестре досудебных расследований.

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Детали дела

Еще в октябре прошлого года этот одессит начал налаживать связи со своим знакомым, проживавшим в приграничной зоне с Молдовой с целью вместе переправлять уклонистов за денежное вознаграждение.

У него уже было предложение от уклониста, который желал воспользоваться такой услугой. Но знакомый одессита понимая весь риск и незаконность такого "бизнеса" обратился в полицию. Те, в свою очередь, взяли на контроль дело и задействовали жителя пограничной зоны в качестве агента, а все переговоры сторон записывались.

В то же время задержанный одессит уже договорился с уклонистом об услуге незаконного пересечения границы за 1400 долларов. Вместе они отправились пешком на место встречи, где и были задержаны правоохранителями.

Приговор суда

Судьи признали жителя Одесской области виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества.

Также с него будет взыскано 5 300 грн за пользу государства расходы на проведение судебной экспертизы и видео-звукозаписи.

Напомним, во Львове был вынесен приговор предпринимателю, который во время войны разработал скрытую схему передачи продукции стране-агрессору. Суд решил лишить нарушителя права занимать должности на предприятии.

Также мы сообщали, что житель Ровенской области разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. В результате преступник присвоил себе 1500 гривен. За совершенное он проведет несколько лет за решеткой.

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