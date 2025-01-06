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Одесит за гроші робив фальшиві повістки — рішення суду

6 січня 2025 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит на замовлення робив фальшиві повістки, як покарав суд
Суддя виносить вирок. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одесит на замовлення виготовляв фіктивні повістки. За їхньою допомогою клієнти могли безперешкодно проходити блокпости. Чоловіка затримали, його долю визначить суд.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з ухвали Приморського райсуду.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, підозрюваний отримав замовлення на виготовлення фіктивних повісток. З такими "документами" клієнт міг вільно пересуватися містом, не ризикуючи отримати справжній виклик до ТЦК. За свої послуги підсудний отримав 100 доларів. 

Що вирішив суд

Чоловіка затримали одразу після того, як він передав фальшиві документи й отримав гроші. Йому повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Максимальне покарання за цей злочин — вісім років ув'язнення. На час розслідування чоловіка взяли під варту. Втім, він може вийти на волю, якщо сплатить 242,2 тис. грн застави.  

Нагадаємо, у Луцьку судили чоловіка, який облаяв працівників ТЦК. А у Хмельницькій області військовозобов'язаний ігнорував повістки й не прийшов на ВЛК.

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