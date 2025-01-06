Одессит на заказ делал фальшивые повестки, как наказал суд

Одессит за деньги делал фальшивые повестки — решение суда
Одессит на заказ изготавливал фиктивные повестки. С их помощью клиенты могли беспрепятственно проходить блокпосты. Мужчину задержали, его судьбу определит суд.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Приморского райсуда.
Подробности дела
По материалам суда, подозреваемый получил заказ на изготовление фиктивных повесток. С такими "документами" клиент мог свободно передвигаться по городу, не рискуя получить настоящий вызов в ТЦК. За свои услуги подсудимый получил 100 долларов.
Что решил суд
Мужчину задержали сразу после того, как он передал фальшивые документы и получил деньги. Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ. Максимальное наказание за это преступление — восемь лет заключения. На время расследования мужчину взяли под стражу. Впрочем, он может выйти на свободу, если оплатит 242,2 тыс. грн залога.
Напомним, в Луцке судили мужчину, который обложил работников ТЦК. А в Хмельницкой области военнообязанный игнорировал повестки и не пришел на ВВК.
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