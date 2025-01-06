Одессит на заказ делал фальшивые повестки, как наказал суд

Судья выносит приговор. Фото: иллюстративное/freepik

Одессит на заказ изготавливал фиктивные повестки. С их помощью клиенты могли беспрепятственно проходить блокпосты. Мужчину задержали, его судьбу определит суд.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Приморского райсуда.

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Подробности дела

По материалам суда, подозреваемый получил заказ на изготовление фиктивных повесток. С такими "документами" клиент мог свободно передвигаться по городу, не рискуя получить настоящий вызов в ТЦК. За свои услуги подсудимый получил 100 долларов.

Что решил суд

Мужчину задержали сразу после того, как он передал фальшивые документы и получил деньги. Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ. Максимальное наказание за это преступление — восемь лет заключения. На время расследования мужчину взяли под стражу. Впрочем, он может выйти на свободу, если оплатит 242,2 тыс. грн залога.

Напомним, в Луцке судили мужчину, который обложил работников ТЦК. А в Хмельницкой области военнообязанный игнорировал повестки и не пришел на ВВК.