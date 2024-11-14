В Одесі чоловік намагався застрелитися після обшуку поліції — що відомо

Чоловік тримає пістолет. Фото: ілюстративне/freepik

В Одесі поліцейські Львівщини проводили слідчі дії у помешканні чоловіка. Після їхнього візиту він спробував вчинити самогубство із застосуванням зброї.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області ввечері у середу, 13 листопада.

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Що відомо

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Ріхтера. Поліція проводила обшук за статтею про незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї. Підозрюваний вийшов у туалет і вистрелив собі у голову.

У поліції повідомляють, що наразі чоловік знаходиться у лікарні. Медики борються за його життя. Правоохоронці призначили службове розслідування.

Нагадаємо, у Печерському ТЦК Києва працівник вчинив спробу самогубства. Також у Києві знайшли тіло дівчини біля метро. Вона повісилася на знаку біля станції "Осокорки".