В Одесі чоловік намагався застрелитися після обшуку поліції — що відомо

Одесит застрелився після візиту поліції — всі подробиці
В Одесі поліцейські Львівщини проводили слідчі дії у помешканні чоловіка. Після їхнього візиту він спробував вчинити самогубство із застосуванням зброї.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області ввечері у середу, 13 листопада.
Що відомо
За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Ріхтера. Поліція проводила обшук за статтею про незаконне носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї. Підозрюваний вийшов у туалет і вистрелив собі у голову.
У поліції повідомляють, що наразі чоловік знаходиться у лікарні. Медики борються за його життя. Правоохоронці призначили службове розслідування.
Нагадаємо, у Печерському ТЦК Києва працівник вчинив спробу самогубства. Також у Києві знайшли тіло дівчини біля метро. Вона повісилася на знаку біля станції "Осокорки".
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