В Одессе мужчина пытался застрелиться после обыска полиции — что известно

Человек держит пистолет. Фото: иллюстративное/freepik

В Одессе полицейские Львовщины проводили следственные действия в доме мужчины. После их визита он попытался совершить самоубийство с применением оружия.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области вечером в среду, 13 ноября.

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Что известно

По данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Рихтера. Полиция проводила обыск по статье о незаконном ношении, хранении, приобретении, передаче или сбыте огнестрельного оружия. Подозреваемый вышел в туалет и выстрелил себе в голову.

В полиции сообщают, что в настоящее время мужчина находится в больнице. Медики борются за его жизнь. Правоохранители назначили служебное расследование.

Напомним, в Печерском ТЦК Киева работник совершил попытку самоубийства. Также в Киеве обнаружили тело девушки возле метро. Она повесилась на знаке у станции "Осокорки".