Військовий з Одеси довів у суді що непридатний до служби

Військовий на фронті. Фото: РБК-Україна/ Дмитро Браславський

Військовий з Одеси потрапив під артилерійські обстріли у лютому 2022 року, через що погіршився психічний та фізичний стан його здоров`я. Але в його частині вимагали, щоб чоловік повернувся до місця проходження служби, що й призвело до судового розгляду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий пред’являв довідки щодо свого стану здоров’я, але командувач частиною все одно вимагав, щоб він повернувся. Чоловік подав позов до суду, який підтвердив, що позивач має захворювання, яке перешкоджає йому проходити військову службу та є підставою для звільнення. А вимогу військової частини визнав юридично безграмотною, протиправною і такою, що суперечить загальним принципам моралі та може зашкодити стану здоров`я мобілізованого.

Рішення суду

Суд звільнив позивача з військової служби згідно з 3 ч.5 ст. 26 Закону України "Про військовий обов`язок та військову службу". А також визнав вимоги командувача протиправними та стягнув з військової частини судовий збір в сумі 1073 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над прикордонницею, яка сбила собаку. А також про оскарження в суді штрафу від ТЦК.

