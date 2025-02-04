Военный из Одессы доказал в суде что непригоден к службе

Военный на фронте. Фото: РБК-Украина/ Дмитрий Браславский

Военный из Одессы попал под артиллерийские обстрелы в феврале 2022 года, из-за чего ухудшилось психическое и физическое состояние его здоровья. Но в его части требовали, чтобы мужчина вернулся к месту прохождения службы, что и привело к судебному разбирательству.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный предъявлял справки о своем состоянии здоровья, но командир части все равно требовал, чтобы он вернулся. Мужчина подал иск в суд, который подтвердил, что истец имеет заболевание, которое препятствует ему проходить военную службу и является основанием для увольнения. А требование воинской части признал юридически безграмотной, противоправной и такой, что противоречит общим принципам морали и может повредить состоянию здоровья мобилизованного.

Решение суда

Суд уволил истца с военной службы согласно 3 ч.5 ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". А также признал требования командира противоправными и взыскал с воинской части судебный сбор в сумме 1 073 гривен.

Напомним, недавно мы писали о суде над пограничницей, которая сбила собаку. А также об обжаловании в суде штрафа от ТЦК.