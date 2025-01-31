Одесит за розповсюдження комуністичної символіки отримав вирок

Молоток судді. фото: Ілюстроване/Рада адвокатів Київської області

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Чоловік викладав у соціальній мережі Facebook пости із комуністичною символікою. Правоохоронці відкрили справу одразу за декількома статтями, через що одесит отримав 2 роки і 6 місяців умовно та лишився без телефона.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці діла

У 2021 році одесит сфотографувався на фоні червоного прапора та поширив таку світлину у мережі фейсбук, а також виготовив та поширив композицію з комуністичною символікою до дня Перемоги. Крім того, він розповсюдив та публічно використав фото із зображенням червоного прапора, у середині якого наявні зображення поєднання серпа, молота та п`ятикутної зірки.

Яке покарання загрожує

Чоловіку було пред'явлено звинувачення по п. 4 ст. 436-1 Закону України (Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки). Суд вирішив на підставі ч.1, п. 2 ч. 3 ст.76 КК України винести вирок у вигляді звільнення від покарання із випробувальним терміном 2 роки і 6 місяців. Крім того, на користь держави з одесита стягнули 14 тисяч 760 гривень та його мобільний телефон "Redmi 8A".

Нагадаю, нещодавно ми писали про юриста який вивозив чоловіків за кордон. А також про те, як пенсіонера засудили за бійку.

