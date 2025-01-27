Воєнкору окупантів у Криму СБУ оголосила про підозру — деталі

Колаборанти Олександр Турчін і Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Олександру Турчіну, 34-річному жителю Сімферополя, який працював на окупантів як воєнний кореспондент під псевдонімом LeX. Його звинувачують у колабораційній діяльності, посяганні на територіальну цілісність України та виправданні збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

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Деталі діяльності

Турчін у травні 2022 року прибув до тимчасово окупованого Херсона як представник пропагандистського ресурсу News Front. Він займався поширенням матеріалів, спрямованих на виправдання агресії РФ і підтримку окупаційної влади. У червні того ж року, за участі окупаційної адміністрації, Турчін створив проєкт "Улицы Херсона", в межах якого організовували антиукраїнські акції з використанням російської символіки. Її учасники закрашували українську символіку та малювали російські прапори на стінах, а Турчін активно висвітлював ці події та поширював їх в інтернеті.

Крім того, він неодноразово записував інтерв’ю з представниками окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, зокрема у Каховці та Новій Каховці. У січні 2024 року йому особисто подякував окупаційний губернатор Херсонської області Володимир Сальдо.

У вересні 2024 року Турчін добровільно мобілізувався до лав Збройних сил РФ і зараз бере участь у бойових діях проти України. При цьому він продовжує вести інформаційну діяльність, публікуючи матеріали під своїм псевдонімом LeX.

У чому звинувачують

Заочно Турчіну пред’явлено підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1ККУ — колабораційна діяльність;

ч. 2 ст. 110 ККУ — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 3 ст. 436-2 ККУ— виправдання збройної агресії РФ проти України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що двох мешканок Миколаєва засудили за колабораційну діяльність, адже вони змушували місцевих мешканців працювати на РФ. Окрім цього, в Україні судили колаборанта, який командував проросійськими бойовиками у Херсонській області.