Военкору оккупантов в Крыму СБУ объявила о подозрении — детали

Коллаборанты Александр Турчин и Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Александру Турчину, 34-летнему жителю Симферополя, который работал на оккупантов как военный корреспондент под псевдонимом LeX. Его обвиняют в коллаборационной деятельности, посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании вооруженной агрессии России.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

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Детали деятельности

Турчин в мае 2022 года прибыл во временно оккупированный Херсон как представитель пропагандистского ресурса News Front. Он занимался распространением материалов, направленных на оправдание агрессии РФ и поддержку оккупационных властей. В июне того же года при участии оккупационной администрации Турчин создал проект "Улицы Херсона", в рамках которого организовывали антиукраинские акции с использованием российской символики. Ее участники закрашивали украинскую символику и рисовали российские флаги на стенах, а Турчин активно освещал эти события и распространял их в интернете.

Кроме того, он неоднократно записывал интервью с представителями оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Херсонщины, в частности в Каховке и Новой Каховке. В январе 2024 года его лично поблагодарил оккупационный губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В сентябре 2024 года Турчин добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил РФ и сейчас участвует в боевых действиях против Украины. При этом он продолжает вести информационную деятельность, публикуя материалы под своим псевдонимом LeX.

В чем обвиняют

Заочно Турчину предъявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 УКУ — коллаборационная деятельность;

ч. 2 ст. 110 УКУ — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 3 ст. 436-2 УКУ — оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что двух жительниц Николаева осудили за коллаборационную деятельность, ведь они заставляли местных жителей работать на РФ. Кроме этого, в Украине судили коллаборанта, который командовал пророссийскими боевиками в Херсонской области.