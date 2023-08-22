Одеситам дали поради, як подолати спеку й почувати себе добре

Жінка охолоджується біля вентилятора. Фото: УП

З настанням спекотних днів важливо пам'ятати про особливості погоди, які можуть вплинути на наше здоров'я. Висока температура повітря може викликати загострення хронічних захворювань та навіть тепловий удар.

Медики дали поради, як почуватись добре попри спеку.

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Як пережити спеку

Обмежте час перебування на вулиці, особливо з 11 до 17 години, коли сонце найактивніше. Якщо вам доводиться вийти, обирайте тіньові місця для переміщення.

Одягайтеся у світлі, вільні від ущільнень одягу з натуральних матеріалів, які дозволять шкірі дихати. Не забувайте про головний убір, що захистить обличчя та голову від сонячних променів. Відмовтеся від взуття на підборах, що сприяє набряклості.

Для створення комфорту в приміщенні рекомендується провітрювати приміщення вранці та ввечері, а в спеку використовувати кондиціонер. Не допускайте прямого потоку холодного повітря на людину. Зберігайте комфортну різницю температур в приміщенні та кондиціонері - не більше 5 градусів. Робіть вологе прибирання, щоб зберегти прохолоду.

У спеку обмежте споживання жирної їжі, віддавши перевагу овочам та фруктам.

Питайте воду невеликими порціями кожні 15-20 хвилин, щоб підтримувати водний баланс. Солодкі газовані напої краще замінити на зелений чай або мінеральну воду. Уникайте крижаних напоїв та алкоголю.

Застосовуйте сонцезахисну косметику перед виходом на вулицю.

Особам з проблемами зі здоров'ям краще уникати керування автомобілем під час спеки.

Ні в якому разі не залишайте дітей чи тварин в закритому автомобілі, де температура може підвищуватись до критичних значень.

Пацієнтам із хронічними захворюваннями рекомендується узгодити медикаментозне лікування з лікарем та дотримуватися його призначень. При незвичайних симптомах слід звернутися до лікаря.

Перша допомога при тепловому ударі: віднести людину в тінь, підняти ноги, надати воду кімнатної температури, обтерти тіло мокрим рушником та покласти вологий компрес на голову. Якщо стан не покращується, негайно звертайтеся за медичною допомогою.

Нагадаємо, тривала спека з показниками вищими за 30 градусів залишиться в Україні до завершення літа. При цьому вже з початком осені очікується погіршення погодних умов.