Одесситам дали советы, как преодолеть жару и чувствовать себя хорошо

Женщина охлаждается у вентилятора. Фото: УП

С наступлением жарких дней важно помнить об особенностях погоды, которые могут отразиться на нашем здоровье. Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний и даже тепловому удару.

Медики дали советы, как чувствовать себя хорошо при жаре.

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Как пережить жару

Ограничьте время пребывания на улице, особенно с 11 до 17 часов, когда солнце самое активное. Если вам нужно выйти, выбирайте теневые места для перемещения.

Одевайтесь в свете, свободные от уплотнений одежды из натуральных материалов, позволяющих коже дышать. Не забывайте о головном уборе, который защитит лицо и голову от солнечных лучей. Откажитесь от обуви на каблуке, что способствует отечности.

Для создания комфорта в помещении рекомендуется проветривать помещение по утрам и вечерам, а в жару использовать кондиционер. Не допускайте прямого потока холодного воздуха человека. Сохраняйте комфортную разницу температур в помещении и кондиционере – не более 5 градусов. Делайте влажную уборку, чтобы сохранить прохладу.

В жару ограничьте потребление жирной пищи, предпочитая овощи и фрукты.

Спрашивайте воду небольшими порциями каждые 15-20 минут, чтобы поддерживать водный баланс. Сладкие газированные напитки лучше заменить зеленым чаем или минеральной водой. Избегайте ледяных напитков и алкоголя.

Используйте солнцезащитную косметику перед выходом на улицу.

Лицам с проблемами со здоровьем лучше избегать вождения во время жары.

Ни в коем случае не оставляйте детей или животных в закрытом автомобиле, где температура может повышаться до критических значений.

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется согласовать медикаментозное лечение с врачом и соблюдать его назначения. При необычных симптомах следует обратиться к врачу.

Первая помощь при тепловом ударе: отнести человека в тень, приподнять ноги, придать воду комнатной температуры, обтереть тело мокрым полотенцем и положить влажный компресс на голову. Если состояние не улучшается, немедленно обращайтесь за помощью.

Напомним, продолжительная жара с показателями выше 30 градусов останется в Украине до завершения лета. При этом уже с началом осени ожидается ухудшение погодных условий.