Відключення газопостачання в Одесі завтра, 11 липня: адреси

Людина запалює плиту. Фото: Новини.LIVE

У жителів низки вулиць Одеси буде відключено газопостачання завтра, 11 липня, о першій половині доби. Це пов’язано із проведенням робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП). Ремонт планують закінчити до 17:30, однак час може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.

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Абрикосова 1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 1/3, 26/225;

Макаренко 39 , 41/1;

Фонтанська дорога 114, 114/4, 114/2;

Горіхова 4а, 4, 2б, 2а;

Піонерський провулок 1а;

Бабушкіна провулок 2, 8;

Бабушкіна 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1 — 5.

Важливе для абонентів

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:

відсутність договорів та заборгованості;

відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;

вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами:

+38 (04863) 2 13 4;

+38 (050) 495 33 68.

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