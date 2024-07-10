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Одеситам приготуватись — кому завтра відключать газ

10 липня 2024 17:29
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення газопостачання в Одесі завтра, 11 липня: адреси
Людина запалює плиту. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У жителів низки вулиць Одеси буде відключено газопостачання завтра, 11 липня, о першій половині доби. Це пов’язано із проведенням робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП). Ремонт планують закінчити до 17:30, однак час може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз

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Де не буде газу

  • Абрикосова  1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 1/3, 26/225;
  • Макаренко 39 , 41/1;
  • Фонтанська дорога  114, 114/4, 114/2;
  • Горіхова 4а, 4, 2б, 2а;
  • Піонерський провулок 1а;
  • Бабушкіна провулок 2, 8;
  • Бабушкіна 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1 — 5.

Важливе для абонентів 

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки: 

  • відсутність договорів та заборгованості;
  • відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
  • вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві. 

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами: 

  • +38 (04863) 2 13 4; 
  • +38 (050) 495 33 68.  

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що українцям у низці регіонів допоможуть з газом наступного опалювального сезону 2024-2025 . Держава подбає про уразливих категорій населення. 

Також ми повідомляли, що  держава надає вразливим категоріям громадян житлові субсидії, що є безповоротною адресною соцдопомогою. Відомо, чи можуть отримати таку допомогу переселенці та іноземці.

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