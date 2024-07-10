Отключение газоснабжения в Одессе завтра, 11 июля: адреса

Одесситам приготовиться — кому завтра отключат газ
У жителей ряда улиц Одессы будет отключено газоснабжение завтра, 11 июля, в первые половины суток. Это связано с проведением работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП). Ремонт планируют закончить до 17:30, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.
Где не будет газа
- Абрикосовая 1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 1/3, 26/225;
- Макаренко 39, 41/1;
- Фонтанская дорога 114, 114/4, 114/2;
- Ореховая 4а, 4, 2б, 2а;
- Пионерский переулок 1а;
- Бабушкина переулок 2, 8;
- Бабушкина 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1 — 5.
Важно для абонентов
Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:
- отсутствие договоров и задолженности;
- соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;
- вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.
"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах", — отметили в ведомстве.
Как связаться
Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:
- +38 (04863) 2 13 4;
- +38 (050) 495 33 68.
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