Отключение газоснабжения в Одессе завтра, 11 июля: адреса

Человек зажигает плиту. Фото: Новини.LIVE

У жителей ряда улиц Одессы будет отключено газоснабжение завтра, 11 июля, в первые половины суток. Это связано с проведением работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП). Ремонт планируют закончить до 17:30, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

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Где не будет газа

Абрикосовая 1а, 1б, 1д, 1в, 1г, 1/3, 26/225;

Макаренко 39, 41/1;

Фонтанская дорога 114, 114/4, 114/2;

Ореховая 4а, 4, 2б, 2а;

Пионерский переулок 1а;

Бабушкина переулок 2, 8;

Бабушкина 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1 — 5.

Важно для абонентов

Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:

отсутствие договоров и задолженности;

соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;

вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах", — отметили в ведомстве.

Как связаться

Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:

+38 (04863) 2 13 4;

+38 (050) 495 33 68.

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