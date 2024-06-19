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Одеситам приготуватись — синоптики попередили про спеку у місті сьогодні

19 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області на середу, 19 червня
Люди у місті їдять морозиво. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі у середу, 19 червня, очікується спекотна та сонячна погода. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C, а морська вода прогріється до +22 °C. Опадів синоптики не передбачають, також не очікується й сильного вітра.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний 3-10 м/с.
  • Температура вночі +19...+21 °C, вдень +27...+29 °C.
  • Температура морської води +21...+22 °C.
Погода в Одесі на 19 червня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода на Одещині 19 червня
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 19 червня

Погода в Україні у середу, 19 червня, буде спекотною та сонячною. Проте місцями очікуються незначні опади. Так, незначні локальні дощі можуть пройти на Волині, Чернігівщині та Сумщині.

Температура повітря по Україні протягом дня очікується +28...+32 °С, на півдні — до +34 °С. У Києві в середу буде суха сонячна спекотна погода. Температура повітря досягне +28...+30 °С.

Погода в Україні на 19 червня
Детальний прогноз погоди в Україні на 19 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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Новини Одеси
спека

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