Погода в Одесі та області на середу, 19 червня

Одеситам приготуватись — синоптики попередили про спеку у місті сьогодні
В Одесі у середу, 19 червня, очікується спекотна та сонячна погода. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C, а морська вода прогріється до +22 °C. Опадів синоптики не передбачають, також не очікується й сильного вітра.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний 3-10 м/с.
- Температура вночі +19...+21 °C, вдень +27...+29 °C.
- Температура морської води +21...+22 °C.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Прогноз погоди в Україні 19 червня
Погода в Україні у середу, 19 червня, буде спекотною та сонячною. Проте місцями очікуються незначні опади. Так, незначні локальні дощі можуть пройти на Волині, Чернігівщині та Сумщині.
Температура повітря по Україні протягом дня очікується +28...+32 °С, на півдні — до +34 °С. У Києві в середу буде суха сонячна спекотна погода. Температура повітря досягне +28...+30 °С.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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