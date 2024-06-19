Погода в Одесі та області на середу, 19 червня

Люди у місті їдять морозиво. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у середу, 19 червня, очікується спекотна та сонячна погода. Температура повітря вдень підійметься до +29 °C, а морська вода прогріється до +22 °C. Опадів синоптики не передбачають, також не очікується й сильного вітра.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний 3-10 м/с.

Температура вночі +19...+21 °C, вдень +27...+29 °C.

Температура морської води +21...+22 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 19 червня

Погода в Україні у середу, 19 червня, буде спекотною та сонячною. Проте місцями очікуються незначні опади. Так, незначні локальні дощі можуть пройти на Волині, Чернігівщині та Сумщині.

Температура повітря по Україні протягом дня очікується +28...+32 °С, на півдні — до +34 °С. У Києві в середу буде суха сонячна спекотна погода. Температура повітря досягне +28...+30 °С.

Детальний прогноз погоди в Україні на 19 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.