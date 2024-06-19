Погода в Одессе и области на среду, 19 июня

Люди в городе едят мороженое. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в среду, 19 июня, ожидается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C, а морская вода прогреется до +22 °C. Осадков синоптики не предполагают, также не ожидается и сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью +19...+21 °C, днем +27...+29 °C.

Температура морской воды +21...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C.

На дорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 19 июня

Погода в Украине в среду, 19 июня, будет жаркой и солнечной. Однако местами ожидаются небольшие осадки. Да, незначительные локальные дожди могут пройти на Волыни, Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается +28...+32 °С, на юге — до +34 °С. В Киеве будет сухая солнечная жаркая погода. Температура воздуха достигнет +28...+30°С.

Подробный прогноз погоды в Украине на 19 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.