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Одесситам приготовиться — синоптики предупредили о жаре в городе сегодня

19 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области на среду, 19 июня
Люди в городе едят мороженое. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе в среду, 19 июня, ожидается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C, а морская вода прогреется до +22 °C. Осадков синоптики не предполагают, также не ожидается и сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 3-10 м/с.
  • Температура ночью +19...+21 °C, днем +27...+29 °C.
  • Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одессе на 19 июня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C.
  • На дорогах области видимость до 2 км.
Погода в Одесской области 19 июня
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 19 июня

Погода в Украине в среду, 19 июня, будет жаркой и солнечной. Однако местами ожидаются небольшие осадки. Да, незначительные локальные дожди могут пройти на Волыни, Черниговщине и Сумщине.

Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается +28...+32 °С, на юге — до +34 °С. В Киеве будет сухая солнечная жаркая погода. Температура воздуха достигнет +28...+30°С.

Погода в Украине на 19 июня
Подробный прогноз погоды в Украине на 19 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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