Погода в Одессе и области на среду, 19 июня

Одесситам приготовиться — синоптики предупредили о жаре в городе сегодня
В Одессе в среду, 19 июня, ожидается жаркая и солнечная погода. Температура воздуха днем поднимется до +29 °C, а морская вода прогреется до +22 °C. Осадков синоптики не предполагают, также не ожидается и сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 3-10 м/с.
- Температура ночью +19...+21 °C, днем +27...+29 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °C, днем +27...+32 °C.
- На дорогах области видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине 19 июня
Погода в Украине в среду, 19 июня, будет жаркой и солнечной. Однако местами ожидаются небольшие осадки. Да, незначительные локальные дожди могут пройти на Волыни, Черниговщине и Сумщине.
Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается +28...+32 °С, на юге — до +34 °С. В Киеве будет сухая солнечная жаркая погода. Температура воздуха достигнет +28...+30°С.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Читайте Новини.LIVE!