Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 13 квітня

Одеситам слід чекати на потепління: якою буде погода сьогодні
13 квітня 2023 06:30
В Одесі тепла та сонячна погода. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні,13 квітня, температура повітря в Одесі прогріється до 16 градусів. Тим часом в області можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 8-10°С, вдень 14-16°С.
- Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 80%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі місцями помірний.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
13 квітня майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікується туман. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.