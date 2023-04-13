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Одеситам слід чекати на потепління: якою буде погода сьогодні

13 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 13 квітня
В Одесі тепла та сонячна погода. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні,13 квітня, температура повітря в Одесі прогріється до 16 градусів. Тим часом в області можливий невеликий дощ.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 8-10°С, вдень 14-16°С.
  • Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 80%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі місцями помірний.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Одеській області — 13 квітня.
Погода в Одеській області — 13 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

13 квітня майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікується туман. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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