Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 13 квітня

В Одесі тепла та сонячна погода. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні,13 квітня, температура повітря в Одесі прогріється до 16 градусів. Тим часом в області можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 8-10°С, вдень 14-16°С.

Атмосферний тиск — 754 мм рт. ст.

Вологість повітря — 80%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі місцями помірний.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області — 13 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

13 квітня майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікується туман. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.