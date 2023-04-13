Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 13 апреля.

В Одессе теплая и солнечная погода. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, 13 апреля, температура воздуха в Одессе прогреется до 16 градусов. Между тем, в области возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.

Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 80%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами умеренный.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области — 13 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

13 апреля почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидается туман. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.