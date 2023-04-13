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Одесситам следует ожидать потепления: какой будет погода сегодня

13 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 13 апреля.
В Одессе теплая и солнечная погода. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 13 апреля, температура воздуха в Одессе прогреется до 16 градусов. Между тем, в области возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.
  • Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 80%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами умеренный.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Одесской области - 13 апреля.
Погода в Одесской области — 13 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

13 апреля почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидается туман. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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