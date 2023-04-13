Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 13 апреля.

Одесситам следует ожидать потепления: какой будет погода сегодня
13 апреля 2023 06:30
В Одессе теплая и солнечная погода. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Сегодня, 13 апреля, температура воздуха в Одессе прогреется до 16 градусов. Между тем, в области возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.
- Атмосферное давление — 754 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 80%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью местами умеренный.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
13 апреля почти по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидается туман. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.