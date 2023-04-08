Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 8 квітня

Детальний прогноз погоди

На вихідних погода більш-менш потішить одеситів. Синоптики не прогнозують значних опадів та сильного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 12-14°С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість повітря — 72%.

Прогноз погоди по Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 11-16°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що завтра, 8 квітня, у більшості регіонів України очікується температура повітря до 10-15°. Водночас холодна погода ще затримається на Заході.