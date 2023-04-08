Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 8 квітня

Одеситам слід очікувати потепління: якою буде погода сьогодні
8 квітня 2023 06:45
Детальний прогноз погоди
На вихідних погода більш-менш потішить одеситів. Синоптики не прогнозують значних опадів та сильного вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 12-14°С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 72%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 11-16°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що завтра, 8 квітня, у більшості регіонів України очікується температура повітря до 10-15°. Водночас холодна погода ще затримається на Заході.