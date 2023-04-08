Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 8 апреля.

Одесситам следует ожидать потепления: какой будет погода сегодня
8 апреля 2023 06:45
Подробный прогноз погоды
На выходных погода более или менее порадует одесситов. Синоптики не прогнозируют значительные осадки и сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 72%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что завтра, 8 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается температура воздуха до 10-15 градусов. В то же время, холодная погода еще задержится на Западе.