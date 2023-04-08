Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 8 апреля.

Подробный прогноз погоды

На выходных погода более или менее порадует одесситов. Синоптики не прогнозируют значительные осадки и сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С.

Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 72%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что завтра, 8 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается температура воздуха до 10-15 градусов. В то же время, холодная погода еще задержится на Западе.