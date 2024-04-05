Одеситам відключили світло до вечора — перелік адрес
Сьогодні, 5 квітня, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 19:00. Проте час до завершення ремонтних робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- Нежданової, 1 — 129;
- Професора Коровицького, 1 — 151;
- пров. Крижанівський, 1 — 28;
- Павлодарського, 1 — 76;
- Хавкіна, 2 — 74;
- пров. Шахтинський, 1 — 24;
- пров. Шебелинський, 1 — 16;
- Авангардна, 1 — 31;
- Бадаєва, 1 — 90;
- Літня, 1 — 41;
- Обривиста, 1 — 22;
- Пересипська, 1;
- пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;
- пров. Сумський, 2 — 28;
- Агрономічна, 1 — 85;
- Ананьївська, 1 — 26;
- пров. Москіті, 1 — 11а;
- пров. Ковиловий, 1 — 17;
- пров. Нежданової, 1 — 8;
- Листяна, 1 — 13;
- Металістів, 1 — 15;
- Мирна,1 — 29;
- Четверта, 1 — 36;
- Біляївська, 11,11а,11б;
- Савранська, 1 — 28;
- Тарутинська,11а, 12, 13;
- пров. Саранський, 5, 9;
- Генерала Гудовича, 1 — 39;
- Нікітіна, 74 — 119;
- Третя, 1 — 234
- Висока, 1 — 20;
- Дорожня, 1 — 22;
- Озерна, 26 — 66;
- Осіння, 1 — 12;
- Світла, 1 — 14;
- Сергія Ядова, 58;
- Українська,1 — 20;
- пров. Пролетарський, 1 — 15;
- узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що невдовзі в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.
Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.
Також ми повідомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.
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