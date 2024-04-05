Одеситам відключили світло до вечора — перелік адрес

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 5 квітня, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 19:00. Проте час до завершення ремонтних робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

Нежданової, 1 — 129;

Професора Коровицького, 1 — 151;

пров. Крижанівський, 1 — 28;

Павлодарського, 1 — 76;

Хавкіна, 2 — 74;

пров. Шахтинський, 1 — 24;

пров. Шебелинський, 1 — 16;

Авангардна, 1 — 31;

Бадаєва, 1 — 90;

Літня, 1 — 41;

Обривиста, 1 — 22;

Пересипська, 1;

пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;

пров. Сумський, 2 — 28;

Агрономічна, 1 — 85;

Ананьївська, 1 — 26;

пров. Москіті, 1 — 11а;

пров. Ковиловий, 1 — 17;

пров. Нежданової, 1 — 8;

Листяна, 1 — 13;

Металістів, 1 — 15;

Мирна,1 — 29;

Четверта, 1 — 36;

Біляївська, 11,11а,11б;

Савранська, 1 — 28;

Тарутинська,11а, 12, 13;

пров. Саранський, 5, 9;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Нікітіна, 74 — 119;

Третя, 1 — 234

Висока, 1 — 20;

Дорожня, 1 — 22;

Озерна, 26 — 66;

Осіння, 1 — 12;

Світла, 1 — 14;

Сергія Ядова, 58;

Українська,1 — 20;

пров. Пролетарський, 1 — 15;

узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що невдовзі в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.



Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.



Також ми повідомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.