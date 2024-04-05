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Одеситам відключили світло до вечора — перелік адрес

5 квітня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеситам відключили світло до вечора — перелік адрес
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 5 квітня, сотні одеситів залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням і обіцяють повернути електропостачання у будинки містян до 19:00. Проте час до завершення ремонтних робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

  • Нежданової, 1 — 129;
  • Професора Коровицького, 1 — 151; 
  • пров. Крижанівський, 1 — 28;
  • Павлодарського, 1 — 76;
  • Хавкіна, 2 — 74;
  • пров. Шахтинський, 1 — 24;
  • пров. Шебелинський, 1 — 16;  
  • Авангардна, 1 — 31;
  • Бадаєва, 1 — 90;
  • Літня, 1 — 41;
  • Обривиста, 1 — 22;
  • Пересипська, 1;
  • пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;
  • пров. Сумський, 2 — 28;
  • Агрономічна, 1 — 85;
  • Ананьївська, 1 — 26;
  • пров. Москіті, 1 — 11а; 
  • пров. Ковиловий, 1 — 17; 
  • пров. Нежданової, 1 — 8;  
  • Листяна, 1 — 13;
  • Металістів, 1 — 15; 
  • Мирна,1 — 29;
  • Четверта, 1 —  36; 
  • Біляївська, 11,11а,11б;
  • Савранська, 1 — 28;
  • Тарутинська,11а, 12, 13; 
  • пров. Саранський, 5, 9;
  • Генерала Гудовича, 1 — 39; 
  • Нікітіна, 74 — 119;
  • Третя, 1 — 234
  • Висока, 1 — 20;  
  • Дорожня, 1 — 22; 
  • Озерна, 26 — 66;  
  • Осіння, 1 — 12;
  • Світла, 1 — 14; 
  • Сергія Ядова, 58; 
  • Українська,1 — 20;
  • пров. Пролетарський, 1 — 15; 
  • узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що невдовзі в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.

Раніше ми писали, що влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

Також ми повідомляли, що у поточному році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.

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Одеса
Одеська область
електропостачання
Одеська ОДА
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