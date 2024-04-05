Одесситам отключили свет до вечера — список адресов

Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 5 апреля, сотни одесситов остались без света. Энергетики работают над восстановлением и обещают вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00. Однако время завершения ремонтных работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС:

Неждановой, 1 — 129;

Профессора Коровицкого, 1 — 151;

пер. Крыжановский, 1 — 28;

Павлодарского, 1 — 76;

Ховкина, 2 — 74;

пер. Шахтинский, 1 — 24;

пер. Шебелинский, 1 — 16;

Авангардная, 1 — 31;

Бадаева, 1 — 90;

Летняя, 1 — 41;

Обрывистая, 1 — 22;

Пересыпская, 1;

пер. 1-й Пересыпский, 1 — 19;

пер. Сумской, 2 — 28;

Агрономическая, 1 — 85;

Ананьевская, 1 — 26;

пер. Москити, 1 — 11а;

пер. Ковиловой, 1 — 17;

пер. Неждановой, 1 — 8;

Листяна, 1 — 13;

Металлистов, 1 — 15;

Мирная,1 — 29;

Четвертая, 1 — 36;

Беляевская, 11, 11а, 11б;

Савранская, 1 — 28;

Тарутинская, 11а, 12, 13;

пер. Саранский, 5, 9;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Никитина, 74 — 119;

Третья, 1 — 234

Высокая, 1 — 20;

Дорожная, 1 — 22;

Озерная, 26 — 66;

Осенняя, 1 — 12;

Светлая, 1 — 14;

Сергея Ядова, 58;

Украинская,1 — 20;

пер. Пролетарский, 1 — 15;

спуск 2-й Пересыпский, 1 — 23.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что скоро в Одессе начнут выключать центральное отопление в домах и квартирах горожан. Дата завершения отопительного сезона назначена на 7 апреля.



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