Одесити будуть без тепла 16 та 17 січня, адреси

У багатьох будинках Одеси не буде опалення. Фото: ілюстративне/freepik

Два дні, 16 та 17 січня, мешканці десятків будинків в Одесі залишаться без опалення. У цей час ремонтні бригади усуватимуть пошкодження на теплотрасі.

Про це повідомили у Департаменті міського господарства.

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Адреси відключень

Теплопостачання буде припинено 16 та 17 січня з 08:30 до 22:00 за такими адресами:

вул. Героїв оборони Одеси, 48, 52, 18, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 76а;

вул. Капітана Кузнецова, 93, 95, 97, 99;

вул. Лесі Українки, 45, 47, 49;

просп. Князя Володимира Великого, 84, 86, 88, 90.

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