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Одесити будуть без тепла два дні — причини

15 січня 2025 17:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити будуть без тепла 16 та 17 січня, адреси
У багатьох будинках Одеси не буде опалення. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Два дні, 16 та 17 січня, мешканці десятків будинків в Одесі залишаться без опалення. У цей час ремонтні бригади усуватимуть пошкодження на теплотрасі.  

Про це повідомили у Департаменті міського господарства.

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Адреси відключень

Теплопостачання буде припинено 16 та 17 січня з 08:30 до 22:00 за такими адресами:

  • вул. Героїв оборони Одеси, 48, 52, 18, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 76а; 
  • вул. Капітана Кузнецова, 93, 95, 97, 99;
  • вул. Лесі Українки, 45, 47, 49;
  • просп. Князя Володимира Великого, 84, 86, 88, 90.  

Раніше ми повідомляли, що українці, житло яких газифіковано, мають платити певну суму, навіть якщо не користуються газом. Йдеться про обов'язкову оплату доставляння палива. 

Також ми писали, що в Україні змінили  правила надання пільг на оплату комунальних послуг. Нововведення стосуються випадків, якщо пільговик потрапив у полон або зник безвісти. У такому разі отримувати пільги можуть родичі.

Одеса теплопостачання Новини Одеси опалення відключення

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