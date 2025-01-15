Одесситы будут без тепла 16 и 17 января, адреса

Во многих домах Одессы не будет отопления. Фото: иллюстративное/freepik

Два дня, 16 и 17 января, жители десятков домов в Одессе останутся без отопления. В это время ремонтные бригады будут устранять повреждения на теплотрассе.

Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.

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Уведомление об отключении. Фото: скриншот

Адреса отключений

Теплоснабжение будет прекращено 16 и 17 января с 08:30 до 22:00 по следующим адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 48, 52, 18, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 76а;

ул. Капитана Кузнецова, 93, 95, 97, 99;

ул. Леси Украинки, 45, 47, 49;

просп. Князя Владимира Великого, 84, 86, 88, 90;

Ранее мы сообщали, что украинцы, жилье которых газифицировано, должны платить определенную сумму, даже если не пользуются газом. Речь идет об обязательной оплате доставки топлива.

Также мы писали, что в Украине изменили правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Нововведения касаются случаев, если льготник попал в плен или пропал без вести. В таком случае получать льготы могут родственники.