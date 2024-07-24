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Одесити будуть завтра без газу — адреси відключень

24 липня 2024 16:54
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення газу в Одесі завтра, 25 липня: адреси
Чайник на плиті. Ілюстративне фото: pixabay
Верзілова Єлизавета - редактор

У жителів низки вулиць Київського району Одеси буде відключено газопостачання завтра, 25 липня, о першій половині доби. Це пов’язано із проведенням робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП). Ремонт планують закінчити до 16:00, однак час може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз

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Де не буде газу

  • вул. Академіка Вільямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;
  • пров. Академіка Вільямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;                                 
  • вул. Саксаганського, 12, 19, 17, 14-26.   

Важливе для абонентів 

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки: 

  • відсутність договорів та заборгованості;
  • відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
  • вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві. 

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами: 

  • +38(04863) 2 13 4; 
  • +38(050) 495 33 68.  

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що в газопостачальній компанії Нафтогаз України попередили споживачів про можливі проблеми з ненадходженням паперових комунальних квитанцій. Існує причин, чому може бути відсутня така платіжка.

Також у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.

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