Відключення газу в Одесі завтра, 25 липня: адреси

Чайник на плиті. Ілюстративне фото: pixabay

У жителів низки вулиць Київського району Одеси буде відключено газопостачання завтра, 25 липня, о першій половині доби. Це пов’язано із проведенням робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП). Ремонт планують закінчити до 16:00, однак час може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.

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Де не буде газу

вул. Академіка Вільямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;

пров. Академіка Вільямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;

вул. Саксаганського, 12, 19, 17, 14-26.

Важливе для абонентів

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:

відсутність договорів та заборгованості;

відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;

вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.

Як зв'язатись

Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами:

+38(04863) 2 13 4;

+38(050) 495 33 68.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що в газопостачальній компанії Нафтогаз України попередили споживачів про можливі проблеми з ненадходженням паперових комунальних квитанцій. Існує причин, чому може бути відсутня така платіжка.

Також у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.