Відключення газу в Одесі завтра, 25 липня: адреси

Одесити будуть завтра без газу — адреси відключень
У жителів низки вулиць Київського району Одеси буде відключено газопостачання завтра, 25 липня, о першій половині доби. Це пов’язано із проведенням робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП). Ремонт планують закінчити до 16:00, однак час може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.
Де не буде газу
- вул. Академіка Вільямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;
- пров. Академіка Вільямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;
- вул. Саксаганського, 12, 19, 17, 14-26.
Важливе для абонентів
Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:
- відсутність договорів та заборгованості;
- відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
- вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.
"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.
Як зв'язатись
Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами:
- +38(04863) 2 13 4;
- +38(050) 495 33 68.
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