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Одесситы будут завтра без газа — адреса отключений

24 июля 2024 16:54
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение газа в Одессе завтра, 25 июля: адреса
Чайник на плите. Иллюстративное фото: pixabay
Верзилова Єлизавета - редактор

У жителей ряда улиц Киевского района Одессы будет отключено газоснабжение завтра, 25 июля, в первые половины суток. Это связано с проведением работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП). Ремонт планируют закончить к 16:00, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

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Где не будет газа

  • ул. Академика Вильямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;
  • пров. Академика Вильямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;
  • ул. Саксаганского, 12, 19, 17, 14-26.

Важно для абонентов

Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:

  • отсутствие договоров и задолженности;
  • соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;
  • вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах", — отметили в ведомстве.

Как связаться

Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:

  • +38(04863) 2 13 4;
  • +38(050) 495 33 68.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что в газоснабжающей компании Нафтогаз Украины предупредили потребителей о возможных проблемах с непоступлением бумажных коммунальных квитанций. Есть причин, почему может отсутствовать такая платежка.

Также в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше .

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