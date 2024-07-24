Отключение газа в Одессе завтра, 25 июля: адреса

Чайник на плите. Иллюстративное фото: pixabay

У жителей ряда улиц Киевского района Одессы будет отключено газоснабжение завтра, 25 июля, в первые половины суток. Это связано с проведением работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП). Ремонт планируют закончить к 16:00, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

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ул. Академика Вильямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;

пров. Академика Вильямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;

ул. Саксаганского, 12, 19, 17, 14-26.

Важно для абонентов

Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:

отсутствие договоров и задолженности;

соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;

вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах", — отметили в ведомстве.

Как связаться

Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:

+38(04863) 2 13 4;

+38(050) 495 33 68.

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