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Одесити до вечора будуть без світла — адреси

21 жовтня 2024 09:32
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів без світла 21 жовтня
Електрик робить записи. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 21 жовтня, одесити у різних районах міста залишились без світла. Причина — ремонтні роботи, які проводять "ДТЕК. Одеські електромережі". Повернення електрики планують ввечері. Втім, залежно від складності робіт світло можуть дати раніше або пізніше.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • Абрикосова;
  • пров. Абрикосовий; 
  • Ахматової, 1-13, 2-20; 
  • Давида Бурлюка (Гаршина);
  • Дачна;
  • пров.1-й, 2-й, Дачний; 
  • пров. Дачний, 1,5/корп.1; 
  • Дубовий Гай; 
  • Костанді, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9; 
  • Кришталева, 1; 
  • Львівська, 4-48(з літерами); 
  • пров. Львівський, 2, 2/корп.1; 
  • Лігінська (Макаренка); 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40 (парні); 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-197; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • Сумська, 3; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Є. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б;
  • Ялинкова; 
  • дорога Фонтанська, 74-76 (з корпусами), 106/37, 106/40; 
  • пров. Літній; 
  • пров. Рівний, 1-11; 
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Роботи до 18.00.

Північний РЕМ: 

  • 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а,19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві; 
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова; 
  • Мала Садова, 1-22;
  • Велика Садова; 
  • Академіка Заболотного, 27;
  • Балтська дорога, 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня); 
  • Героїв оборони Одеси,  22, 24, 48-98; 
  • Каменярів (Гладкова), 78-124, 219-293; 
  • Глаубермана (Державіна); 
  • пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27; 
  • Донецька, 5-26; 
  • Жевахова;
  • Жевахова гора, 22, 30, 52, 81; 
  • Жоліо Кюрі; 
  • Капітана Кузнєцова, 3-108; 
  • Каришковського, 2-60; 
  • Керченська; 
  • пров. 1-й Керченський, 3 - 11; 
  • Кишинівська, 2-24; 
  • Бахмутська (Курська), 97-165; 
  • Лесі Українки, 45-49, 78-102; 
  • Локомотивна, 1-27;
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10-20; 
  • Симиренка, 2, 2/1, 33а; 
  • Марсельська, 1-20; 
  • Миколаївська дорога, 168, 257-263а; 
  • Міцкевича, 9; 
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1-71; 
  • Перемоги, 47-87; 
  • Південна дорога, 1-73; 
  • Рельєфна, 1-27;
  • Республіканська, 194-210, 257-289; 
  • Ринкова, 7; 
  • Романтиків, 25; 
  • Маріупольська (Ростовська), 20-68;
  • Сергія Ядова, 16а, 16Б; 
  • Соляна, 4-85; 
  • Степова, 1-14;
  • Теплична, 10-22а, 317; 
  • Хаджибейська дорога, 313; 
  • Центральна, 2-36;
  • Орловська, 1-13; 
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2, 4, 6; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
  • пров. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський; 
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10; 
  • пров. Векслера, 1; 
  • просп. Княза Володимира Великого (Добровольського), 52-98.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ: 

  • 10-го Квітня, 3;
  • 2-а Лагерна, 13, 22, 23; 
  • Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92; 
  • Асташкіна, 3; 
  • Михайла Бойчука (Багрицького), 40-48б; 
  • Бажана,1-20; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Бреуса, 37, 39, 43а; 
  • Весіння, 1-13а; 
  • Малішевського (Гастелло); 
  • Геннадія Афанасьева (Г. Цвєтаєва); 
  • Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1; 
  • Гранатна,1-25; 
  • пров. Гранатний, 2-6, 8/корп.1; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • пров. Квітковий, 10;
  • Квітнева, 1-33; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 30; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79; 
  • Кордонна, 3-74в; 
  • пров. Кордонний, 1-15 (непарні), 25, 29, 35; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • О. Косяченка, 1-54; 
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40; 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • Мечникова, 56-74а; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Платанова; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Розкидайлівська, 1; 
  • Святослава Ріхтера;
  • Сільська; 
  • Складська, 21; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська); 
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • Старопортофранківська, 28, 30; 
  • Текстильників, 1-14; 
  • Тетяни Тесс, 1-60; 
  • Туристська, 1-19; 
  • пров.Туристський, 2-12; 
  • Ференца Ліста (Єліна); 
  • Гранітна (Чернишевського); 
  • Артура Савельева (Черняховського), 12-20 (парні); 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • дорога Фонтанська, 53, 55, 55/1, 55А,А/1,Г,Д,Ж, 57А; 
  • пл. Олексіївська, 11, 13; 
  • пров. Бузковий; 
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • пров. Вокзальний, 5, 11, 25; 
  • пров. Килимовий 5, 7, 9; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4; 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29; 
  • пров.Товарний, 5-11. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, повідомити про неї можна наступними способами:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, як сплатити за світло за допомогою Національного кешбеку.

Також стало відомо, до якого числа слід подати документи на субсидію.

відключення світла світло Одеса електроенергія Новини Одеси

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09:57 Обмін валюти — які купюри із пошкодженнями відмовляються приймати

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