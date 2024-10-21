Хто з одеситів без світла 21 жовтня

Одесити до вечора будуть без світла — адреси
У понеділок, 21 жовтня, одесити у різних районах міста залишились без світла. Причина — ремонтні роботи, які проводять "ДТЕК. Одеські електромережі". Повернення електрики планують ввечері. Втім, залежно від складності робіт світло можуть дати раніше або пізніше.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- Абрикосова;
- пров. Абрикосовий;
- Ахматової, 1-13, 2-20;
- Давида Бурлюка (Гаршина);
- Дачна;
- пров.1-й, 2-й, Дачний;
- пров. Дачний, 1,5/корп.1;
- Дубовий Гай;
- Костанді, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
- Кришталева, 1;
- Львівська, 4-48(з літерами);
- пров. Львівський, 2, 2/корп.1;
- Лігінська (Макаренка);
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40 (парні);
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-197;
- пров. Рівності, 92;
- Сумська, 3;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Є. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б;
- Ялинкова;
- дорога Фонтанська, 74-76 (з корпусами), 106/37, 106/40;
- пров. Літній;
- пров. Рівний, 1-11;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Роботи до 18.00.
Північний РЕМ:
- 2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а,19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві;
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова;
- Мала Садова, 1-22;
- Велика Садова;
- Академіка Заболотного, 27;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);
- Героїв оборони Одеси, 22, 24, 48-98;
- Каменярів (Гладкова), 78-124, 219-293;
- Глаубермана (Державіна);
- пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27;
- Донецька, 5-26;
- Жевахова;
- Жевахова гора, 22, 30, 52, 81;
- Жоліо Кюрі;
- Капітана Кузнєцова, 3-108;
- Каришковського, 2-60;
- Керченська;
- пров. 1-й Керченський, 3 - 11;
- Кишинівська, 2-24;
- Бахмутська (Курська), 97-165;
- Лесі Українки, 45-49, 78-102;
- Локомотивна, 1-27;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10-20;
- Симиренка, 2, 2/1, 33а;
- Марсельська, 1-20;
- Миколаївська дорога, 168, 257-263а;
- Міцкевича, 9;
- Чайкова (Молодогвардійська), 1-71;
- Перемоги, 47-87;
- Південна дорога, 1-73;
- Рельєфна, 1-27;
- Республіканська, 194-210, 257-289;
- Ринкова, 7;
- Романтиків, 25;
- Маріупольська (Ростовська), 20-68;
- Сергія Ядова, 16а, 16Б;
- Соляна, 4-85;
- Степова, 1-14;
- Теплична, 10-22а, 317;
- Хаджибейська дорога, 313;
- Центральна, 2-36;
- Орловська, 1-13;
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2, 4, 6;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
- пров. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- пров. Векслера, 1;
- просп. Княза Володимира Великого (Добровольського), 52-98.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- 10-го Квітня, 3;
- 2-а Лагерна, 13, 22, 23;
- Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92;
- Асташкіна, 3;
- Михайла Бойчука (Багрицького), 40-48б;
- Бажана,1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Бреуса, 37, 39, 43а;
- Весіння, 1-13а;
- Малішевського (Гастелло);
- Геннадія Афанасьева (Г. Цвєтаєва);
- Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1;
- Гранатна,1-25;
- пров. Гранатний, 2-6, 8/корп.1;
- Квіткова, 1-21;
- пров. Квітковий, 10;
- Квітнева, 1-33;
- Клименка, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 30;
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79;
- Кордонна, 3-74в;
- пров. Кордонний, 1-15 (непарні), 25, 29, 35;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- О. Косяченка, 1-54;
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- пров. Малиновський, 7;
- Мечникова, 56-74а;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;
- Платанова;
- Радісна, 114, 116;
- Розкидайлівська, 1;
- Святослава Ріхтера;
- Сільська;
- Складська, 21;
- Ганни Михайленко (Спартаківська);
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- Старопортофранківська, 28, 30;
- Текстильників, 1-14;
- Тетяни Тесс, 1-60;
- Туристська, 1-19;
- пров.Туристський, 2-12;
- Ференца Ліста (Єліна);
- Гранітна (Чернишевського);
- Артура Савельева (Черняховського), 12-20 (парні);
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- дорога Фонтанська, 53, 55, 55/1, 55А,А/1,Г,Д,Ж, 57А;
- пл. Олексіївська, 11, 13;
- пров. Бузковий;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- пров. Вокзальний, 5, 11, 25;
- пров. Килимовий 5, 7, 9;
- пров. Короткий, 2-4;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29;
- пров.Товарний, 5-11.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, повідомити про неї можна наступними способами:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми повідомляли, як сплатити за світло за допомогою Національного кешбеку.
Також стало відомо, до якого числа слід подати документи на субсидію.
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