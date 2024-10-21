Хто з одеситів без світла 21 жовтня

Електрик робить записи. Фото: ДТЕК

У понеділок, 21 жовтня, одесити у різних районах міста залишились без світла. Причина — ремонтні роботи, які проводять "ДТЕК. Одеські електромережі". Повернення електрики планують ввечері. Втім, залежно від складності робіт світло можуть дати раніше або пізніше.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Абрикосова;

пров. Абрикосовий;

Ахматової, 1-13, 2-20;

Давида Бурлюка (Гаршина);

Дачна;

пров.1-й, 2-й, Дачний;

пров. Дачний, 1,5/корп.1;

Дубовий Гай;

Костанді, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;

Кришталева, 1;

Львівська, 4-48(з літерами);

пров. Львівський, 2, 2/корп.1;

Лігінська (Макаренка);

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40 (парні);

Рибальська, 20;

Рівності, 84-197;

пров. Рівності, 92;

Сумська, 3;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Є. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б;

Ялинкова;

дорога Фонтанська, 74-76 (з корпусами), 106/37, 106/40;

пров. Літній;

пров. Рівний, 1-11;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Роботи до 18.00.

Північний РЕМ:

2-а, 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а,19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на житловому масиві;

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а Садова;

Мала Садова, 1-22;

Велика Садова;

Академіка Заболотного, 27;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Героїв оборони Одеси, 22, 24, 48-98;

Каменярів (Гладкова), 78-124, 219-293;

Глаубермана (Державіна);

пров. Квантовий (пров. Державіна), 1-27;

Донецька, 5-26;

Жевахова;

Жевахова гора, 22, 30, 52, 81;

Жоліо Кюрі;

Капітана Кузнєцова, 3-108;

Каришковського, 2-60;

Керченська;

пров. 1-й Керченський, 3 - 11;

Кишинівська, 2-24;

Бахмутська (Курська), 97-165;

Лесі Українки, 45-49, 78-102;

Локомотивна, 1-27;

Котлєєвська (Ломоносова), 10-20;

Симиренка, 2, 2/1, 33а;

Марсельська, 1-20;

Миколаївська дорога, 168, 257-263а;

Міцкевича, 9;

Чайкова (Молодогвардійська), 1-71;

Перемоги, 47-87;

Південна дорога, 1-73;

Рельєфна, 1-27;

Республіканська, 194-210, 257-289;

Ринкова, 7;

Романтиків, 25;

Маріупольська (Ростовська), 20-68;

Сергія Ядова, 16а, 16Б;

Соляна, 4-85;

Степова, 1-14;

Теплична, 10-22а, 317;

Хаджибейська дорога, 313;

Центральна, 2-36;

Орловська, 1-13;

пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2, 4, 6;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

пров. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а, Пересипська;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

пров. Векслера, 1;

просп. Княза Володимира Великого (Добровольського), 52-98.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

10-го Квітня, 3;

2-а Лагерна, 13, 22, 23;

Михайла Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92;

Асташкіна, 3;

Михайла Бойчука (Багрицького), 40-48б;

Бажана,1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Бреуса, 37, 39, 43а;

Весіння, 1-13а;

Малішевського (Гастелло);

Геннадія Афанасьева (Г. Цвєтаєва);

Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 1;

Гранатна,1-25;

пров. Гранатний, 2-6, 8/корп.1;

Квіткова, 1-21;

пров. Квітковий, 10;

Квітнева, 1-33;

Клименка, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 30;

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Ближні Млини (Кондренка), 1-79;

Кордонна, 3-74в;

пров. Кордонний, 1-15 (непарні), 25, 29, 35;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

О. Косяченка, 1-54;

Композитора Бортнянського (Кристаловського), 13-40;

Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;

пров. Малиновський, 7;

Мечникова, 56-74а;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Платанова;

Радісна, 114, 116;

Розкидайлівська, 1;

Святослава Ріхтера;

Сільська;

Складська, 21;

Ганни Михайленко (Спартаківська);

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

Старопортофранківська, 28, 30;

Текстильників, 1-14;

Тетяни Тесс, 1-60;

Туристська, 1-19;

пров.Туристський, 2-12;

Ференца Ліста (Єліна);

Гранітна (Чернишевського);

Артура Савельева (Черняховського), 12-20 (парні);

дорога Овідіопольська, 3/1;

дорога Фонтанська, 53, 55, 55/1, 55А,А/1,Г,Д,Ж, 57А;

пл. Олексіївська, 11, 13;

пров. Бузковий;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19;

проїзд Бузковий, 1-6;

пров. Вокзальний, 5, 11, 25;

пров. Килимовий 5, 7, 9;

пров. Короткий, 2-4;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пров. Парашутний, 1, 1б;

пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29;

пров.Товарний, 5-11.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, повідомити про неї можна наступними способами:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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