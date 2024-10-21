Кто из одесситов без света 21 октября

Одесситы до вечера будут без света — адреса
В понедельник, 21 октября, одесситы в разных районах города остались без света. Причина – ремонтные работы, которые проводят "ДТЭК. Одесские электросети". Возвращение электричества планируется вечером. Впрочем, в зависимости от сложности работ свет могут дать раньше или позже.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- Абрикосовая;
- пер. Абрикосовый;
- Ахматовой, 1-13, 2-20;
- Давида Бурлюка (Гаршина);
- Дачная;
- пер.1-й, 2-й, Дачный;
- пер. Дачный, 1,5/корп.1;
- Дубовая Роща;
- Костанди, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
- Хрустальная, 1;
- Львовская, 4-48 (с буквами);
- пер. Львовский, 2, 2/корп.1;
- Лигинская (Макаренко);
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40 (парни);
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-197;
- пер. Равенства, 92;
- Сумская, 3;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Е. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б;
- Елочная;
- дорога Фонтанская, 74-76 (с корпусами), 106/37, 106/40;
- пер. Летний;
- пер. Ровный, 1-11;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Работы до 18:00.
Северный РЭС:
- 2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я а, 39-я, 40-я линии на жилом массиве;
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;
- Малая Садовая, 1-22;
- Большая Садовая;
- Академика Заболотного, 27;
- Балтская дорога, 28;
- Викандера и Ларсена (8 марта);
- Героев обороны Одессы, 22, 24, 48-98;
- Каменщиков (Гладкова), 78-124, 219-293;
- Глаубермана (Государство);
- пер. Квантовый (пер. Державина), 1-27;
- Донецкая, 5-26;
- Жевахова;
- Жевахова гора, 22, 30, 52, 81;
- Жолио Кюри;
- Капитана Кузнецова, 3-108;
- Карышковского, 2-60;
- Керченская;
- пер. 1-й Керченский, 3 – 11;
- Кишиневская, 2-24;
- Бахмутская (Курская), 97-165;
- Леси Украинки, 45-49, 78-102;
- Локомотивная, 1-27;
- Котлеевская (Ломоносова), 10-20;
- Симиренко, 2, 2/1, 33а;
- Марсельская, 1-20;
- Николаевская дорога, 168, 257-263а;
- Мицкевича, 9;
- Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;
- Победы, 47-87;
- Южная дорога, 1-73;
- Рельефная, 1-27;
- Республиканская, 194–210, 257–289;
- Рыночная, 7;
- Романтиков, 25;
- Мариупольская (Ростовская), 20-68;
- Сергея Ядова, 16а, 16Б;
- Соляная, 4-85;
- Степная, 1-14;
- Тепличная, 10-22а, 317;
- Хаджибейская дорога, 313;
- Центральная, 2-36;
- Орловская, 1-13;
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2, 4, 6;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
- пер. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
- пер. Векслера, 1;
- просп. Князья Владимира Великого (Добровольского), 52-98.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- 10-го Апреля, 3;
- 2-я Лагерна, 13, 22, 23;
- Михаила Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92;
- Осташкина, 3;
- Михаила Бойчука (Багрицкого), 40-48б;
- Бажана,1-20;
- Богун, 6а, 12/2, 21;
- Бреуса, 37, 39, 43а;
- Весенняя, 1-13а;
- Малишевского (Гастелло);
- Геннадия Афанасьева (Г. Цветаева);
- Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1;
- Гранатная, 1-25;
- пер. Гранатный, 2-6, 8/корп.1;
- Цветочная, 1-21;
- пер. Цветочный, 10;
- Апрельская, 1-33;
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 30;
- Композитора Лятошинского (Перепечка);
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;
- Граничная, 3-74в;
- пер. Граничный, 1-15 (нечетные), 25, 29, 35;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- О. Косяченко, 1-54;
- Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40;
- Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54;
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;
- пер. Малиновский, 7;
- Мечникова, 56-74а;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Платанова;
- Радостная, 114, 116;
- Раскидайловская, 1;
- Святослава Рихтера;
- Сельский;
- Складская, 21;
- Анны Михайленко (Спартаковская);
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- Старопортофранковская, 28, 30;
- Текстильщиков, 1-14;
- Татьяны Тесс, 1-60;
- Туристская, 1-19;
- пер.Туристский, 2-12;
- Ференца Листа (Елина);
- Гранитная (Чернышевская);
- Артура Савельева (Черняховского), 12-20 (парни);
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- дорога Фонтанская, 53, 55, 55/1, 55А, А/1, Г, Д, Ж, 57А;
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- пер. Сиреневый;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
- пер. Ковровый 5, 7, 9;
- пер. Короткое, 2-4;
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пер. Парашютный, 1, 1б;
- пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29;
- пер.Товарный, 5-11.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, сообщить о ней можно следующими способами:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Ранее мы сообщали, как оплатить свет с помощью Национального кэшбека.
Также стало известно, в какое число следует подать документы на субсидию.
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