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Одесситы до вечера будут без света — адреса

21 октября 2024 09:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто из одесситов без света 21 октября
Электрик делает записи. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 21 октября, одесситы в разных районах города остались без света. Причина – ремонтные работы, которые проводят "ДТЭК. Одесские электросети". Возвращение электричества планируется вечером. Впрочем, в зависимости от сложности работ свет могут дать раньше или позже.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • Абрикосовая;
  • пер. Абрикосовый;
  • Ахматовой, 1-13, 2-20;
  • Давида Бурлюка (Гаршина);
  • Дачная;
  • пер.1-й, 2-й, Дачный;
  • пер. Дачный, 1,5/корп.1;
  • Дубовая Роща;
  • Костанди, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;
  • Хрустальная, 1;
  • Львовская, 4-48 (с буквами);
  • пер. Львовский, 2, 2/корп.1;
  • Лигинская (Макаренко);
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40 (парни);
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-197;
  • пер. Равенства, 92;
  • Сумская, 3;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Е. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б;
  • Елочная;
  • дорога Фонтанская, 74-76 (с корпусами), 106/37, 106/40;
  • пер. Летний;
  • пер. Ровный, 1-11;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

  • 2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я а, 39-я, 40-я линии на жилом массиве;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • Большая Садовая;
  • Академика Заболотного, 27;
  • Балтская дорога, 28;
  • Викандера и Ларсена (8 марта);
  • Героев обороны Одессы, 22, 24, 48-98;
  • Каменщиков (Гладкова), 78-124, 219-293;
  • Глаубермана (Государство);
  • пер. Квантовый (пер. Державина), 1-27;
  • Донецкая, 5-26;
  • Жевахова;
  • Жевахова гора, 22, 30, 52, 81;
  • Жолио Кюри;
  • Капитана Кузнецова, 3-108;
  • Карышковского, 2-60;
  • Керченская;
  • пер. 1-й Керченский, 3 – 11;
  • Кишиневская, 2-24;
  • Бахмутская (Курская), 97-165;
  • Леси Украинки, 45-49, 78-102;
  • Локомотивная, 1-27;
  • Котлеевская (Ломоносова), 10-20;
  • Симиренко, 2, 2/1, 33а;
  • Марсельская, 1-20;
  • Николаевская дорога, 168, 257-263а;
  • Мицкевича, 9;
  • Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;
  • Победы, 47-87;
  • Южная дорога, 1-73;
  • Рельефная, 1-27;
  • Республиканская, 194–210, 257–289;
  • Рыночная, 7;
  • Романтиков, 25;
  • Мариупольская (Ростовская), 20-68;
  • Сергея Ядова, 16а, 16Б;
  • Соляная, 4-85;
  • Степная, 1-14;
  • Тепличная, 10-22а, 317;
  • Хаджибейская дорога, 313;
  • Центральная, 2-36;
  • Орловская, 1-13;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2, 4, 6;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
  • пер. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • пер. Векслера, 1;
  • просп. Князья Владимира Великого (Добровольского), 52-98.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • 10-го Апреля, 3;
  • 2-я Лагерна, 13, 22, 23;
  • Михаила Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92;
  • Осташкина, 3;
  • Михаила Бойчука (Багрицкого), 40-48б;
  • Бажана,1-20;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Бреуса, 37, 39, 43а;
  • Весенняя, 1-13а;
  • Малишевского (Гастелло);
  • Геннадия Афанасьева (Г. Цветаева);
  • Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1;
  • Гранатная, 1-25;
  • пер. Гранатный, 2-6, 8/корп.1;
  • Цветочная, 1-21;
  • пер. Цветочный, 10;
  • Апрельская, 1-33;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 30;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;
  • Граничная, 3-74в;
  • пер. Граничный, 1-15 (нечетные), 25, 29, 35;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • О. Косяченко, 1-54;
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40;
  • Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • пер. Малиновский, 7;
  • Мечникова, 56-74а;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Платанова;
  • Радостная, 114, 116;
  • Раскидайловская, 1;
  • Святослава Рихтера;
  • Сельский;
  • Складская, 21;
  • Анны Михайленко (Спартаковская);
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • Старопортофранковская, 28, 30;
  • Текстильщиков, 1-14;
  • Татьяны Тесс, 1-60;
  • Туристская, 1-19;
  • пер.Туристский, 2-12;
  • Ференца Листа (Елина);
  • Гранитная (Чернышевская);
  • Артура Савельева (Черняховского), 12-20 (парни);
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • дорога Фонтанская, 53, 55, 55/1, 55А, А/1, Г, Д, Ж, 57А;
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • пер. Сиреневый;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • пер. Вокзальный, 5, 11, 25;
  • пер. Ковровый 5, 7, 9;
  • пер. Короткое, 2-4;
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29;
  • пер.Товарный, 5-11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, сообщить о ней можно следующими способами:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, как оплатить свет с помощью Национального кэшбека.

Также стало известно, в какое число следует подать документы на субсидию.

отключения света свет Одесса электроэнергия Новости Одессы

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