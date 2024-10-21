Кто из одесситов без света 21 октября

Электрик делает записи. Фото: ДТЭК

В понедельник, 21 октября, одесситы в разных районах города остались без света. Причина – ремонтные работы, которые проводят "ДТЭК. Одесские электросети". Возвращение электричества планируется вечером. Впрочем, в зависимости от сложности работ свет могут дать раньше или позже.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

Абрикосовая;

пер. Абрикосовый;

Ахматовой, 1-13, 2-20;

Давида Бурлюка (Гаршина);

Дачная;

пер.1-й, 2-й, Дачный;

пер. Дачный, 1,5/корп.1;

Дубовая Роща;

Костанди, 3, 3/3, 3а,б,в,г,д,е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9;

Хрустальная, 1;

Львовская, 4-48 (с буквами);

пер. Львовский, 2, 2/корп.1;

Лигинская (Макаренко);

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40 (парни);

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-197;

пер. Равенства, 92;

Сумская, 3;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Е. Чикаленко, 68Б, 72, 72/корп.1, 74, 76а,б;

Елочная;

дорога Фонтанская, 74-76 (с корпусами), 106/37, 106/40;

пер. Летний;

пер. Ровный, 1-11;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Работы до 18:00.

Северный РЭС:

2-я, 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 19-я, 22-я, 23-я, 24-я, 32-я а, 39-я, 40-я линии на жилом массиве;

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая;

Малая Садовая, 1-22;

Большая Садовая;

Академика Заболотного, 27;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (8 марта);

Героев обороны Одессы, 22, 24, 48-98;

Каменщиков (Гладкова), 78-124, 219-293;

Глаубермана (Государство);

пер. Квантовый (пер. Державина), 1-27;

Донецкая, 5-26;

Жевахова;

Жевахова гора, 22, 30, 52, 81;

Жолио Кюри;

Капитана Кузнецова, 3-108;

Карышковского, 2-60;

Керченская;

пер. 1-й Керченский, 3 – 11;

Кишиневская, 2-24;

Бахмутская (Курская), 97-165;

Леси Украинки, 45-49, 78-102;

Локомотивная, 1-27;

Котлеевская (Ломоносова), 10-20;

Симиренко, 2, 2/1, 33а;

Марсельская, 1-20;

Николаевская дорога, 168, 257-263а;

Мицкевича, 9;

Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;

Победы, 47-87;

Южная дорога, 1-73;

Рельефная, 1-27;

Республиканская, 194–210, 257–289;

Рыночная, 7;

Романтиков, 25;

Мариупольская (Ростовская), 20-68;

Сергея Ядова, 16а, 16Б;

Соляная, 4-85;

Степная, 1-14;

Тепличная, 10-22а, 317;

Хаджибейская дорога, 313;

Центральная, 2-36;

Орловская, 1-13;

пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2, 4, 6;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

пер. 1-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я, Пересыпская;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;

пер. Векслера, 1;

просп. Князья Владимира Великого (Добровольского), 52-98.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

10-го Апреля, 3;

2-я Лагерна, 13, 22, 23;

Михаила Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92;

Осташкина, 3;

Михаила Бойчука (Багрицкого), 40-48б;

Бажана,1-20;

Богун, 6а, 12/2, 21;

Бреуса, 37, 39, 43а;

Весенняя, 1-13а;

Малишевского (Гастелло);

Геннадия Афанасьева (Г. Цветаева);

Тараса Кузьмина (Градоначальническая), 1;

Гранатная, 1-25;

пер. Гранатный, 2-6, 8/корп.1;

Цветочная, 1-21;

пер. Цветочный, 10;

Апрельская, 1-33;

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицкого (О. Вронского), 30;

Композитора Лятошинского (Перепечка);

Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;

Граничная, 3-74в;

пер. Граничный, 1-15 (нечетные), 25, 29, 35;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

О. Косяченко, 1-54;

Композитора Бортнянского (Кристаловского), 13-40;

Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54;

Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;

пер. Малиновский, 7;

Мечникова, 56-74а;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Платанова;

Радостная, 114, 116;

Раскидайловская, 1;

Святослава Рихтера;

Сельский;

Складская, 21;

Анны Михайленко (Спартаковская);

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

Старопортофранковская, 28, 30;

Текстильщиков, 1-14;

Татьяны Тесс, 1-60;

Туристская, 1-19;

пер.Туристский, 2-12;

Ференца Листа (Елина);

Гранитная (Чернышевская);

Артура Савельева (Черняховского), 12-20 (парни);

дорога Овидиопольская, 3/1;

дорога Фонтанская, 53, 55, 55/1, 55А, А/1, Г, Д, Ж, 57А;

пл. Алексеевская, 11, 13;

пер. Сиреневый;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19;

проезд Сиреневый, 1-6;

пер. Вокзальный, 5, 11, 25;

пер. Ковровый 5, 7, 9;

пер. Короткое, 2-4;

пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пер. Парашютный, 1, 1б;

пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29;

пер.Товарный, 5-11.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, сообщить о ней можно следующими способами:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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