Немає води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 22 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 20:30, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води

вул. Золотий берег — усі будинки;

пров. Дачний — усі будинки;

вул. Фонтанська дорога — усі будинки;

вул. Дача Ковалевського, — усі будинки.

вул. Олександра Кутузакія — усі будинки.

пров. 3-й Вапняний 1-17;

вул. Махачкалінська 17/18;

вул. Жоліо-Кюрі 32, 34, 36;

вул. Бочарова 6-28, 49А, 18А, 14-А;

просп. Добровольського 149/3/4;

с. Іллінка — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, В Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.

Також ми писали, що Українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.