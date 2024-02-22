Одесситы до вечера остались без водоснабжения – где нет воды

Нет воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 22 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:30, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Где нет воды

ул. Золотой берег – все дома;

пров. Дачный – все дома;

ул. Фонтанская дорога – все дома;

ул. Дача Ковалевского, все дома.

ул. Александра Кутузакия – все дома.

пров. 3-й Известковый 1-17;

ул. Махачкалинская 17/18;

ул. Жолио-Кюри 32, 34, 36;

ул. Бочарова 6-28, 49А, 18А, 14-А;

просп. Добровольского 149/3/4;

с. Ильинка – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства ", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине планируют повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

Также мы писали, что украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.