Одесситы до вечера остались без водоснабжения – где нет воды
Сегодня, 22 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:30, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Золотой берег – все дома;
- пров. Дачный – все дома;
- ул. Фонтанская дорога – все дома;
- ул. Дача Ковалевского, все дома.
- ул. Александра Кутузакия – все дома.
- пров. 3-й Известковый 1-17;
- ул. Махачкалинская 17/18;
- ул. Жолио-Кюри 32, 34, 36;
- ул. Бочарова 6-28, 49А, 18А, 14-А;
- просп. Добровольского 149/3/4;
- с. Ильинка – все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства ", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, в Украине планируют повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.
Также мы писали, что украинские потребители с 1 марта 2024 будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.
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