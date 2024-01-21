Одесити до вечора залишилися без води — адреси
Сьогодні, 21 січня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Середня — усі будинки
- вул. М'ясоїдівська — усі будинки
- вул. Розумовська — усі будинки
- вул. 2-й Лиманчик — усі будинки
- вул. Артезіанська — усі будинки
- вул. Дальницька — усі будинки
- вул. Мельницька — усі будинки
- пров. Підйомний — усі будинки
- вул. Бабеля — усі будинки
- вул. Бугаївська — усі будинки
- пров. 1-й Травневий — усі будинки
- вул. Будівельна — усі будинки
- вул. Радіо — усі будинки
- вул. Супутників — усі будинки
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, у 2024 році в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.
Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.
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