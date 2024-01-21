Одесситы до вечера остались без воды — адреса

Человек проверяет воду в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 21 января, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

ул. Средняя — все дома

ул. Мясоедовская — все дома

ул. Разумовская — все дома

ул. 2-й Лиманчик — все дома

ул. Артезианская — все дома

ул. Дальницкая — все дома

ул. Мельницкая — все дома

пров. Подъемный — все дома

ул. Бабель — все дома

ул. Бугаевская — все дома

пров. 1-й Майский — все дома

ул. Строительная — все дома

ул. Радио — все дома

ул. Спутников — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.