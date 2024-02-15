Одесити до вечора залишилися без води — адреси

Відсутність води у крані. Фото: Freepik

Сьогодні, 15 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 19:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не має води

вул. Фонтанська дорога, 17,19

вул. Ак. заболотного, 67,67/1,67/2

вул. Вішельєвська — усі будинки;

вул. Успенська — усі будинки;

вул. Базарна — усі будинки;

вул. Троїцька — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

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