Одесситы до вечера остались без воды — адреса

Отсутствие воды в кране. Фото: Freepik

Сегодня, 15 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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ул. Фонтанская дорога, 17,19

ул. Ак. заболотного, 67,67/1,67/2

ул. Вишельевская — все дома;

ул. Успенская — все дома;

ул. Базарная — все дома;

ул. Троицкая — все дома.

Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства ", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Также мы писали, что жильцы многоквартирных домов могут экономить до 50% стоимости отопления благодаря государственной программе "Энергодом".