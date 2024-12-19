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Одесити лишилися без води — де найближчий бювет

19 грудня 2024 14:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 19 грудня: адреси
У крані немає води. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 19 грудня, частина Одеси тимчасово залишилася без водопостачання. Причина — планові та аварійні ремонти. Воду обіцяють повернути до 18:00. Адреси і час можуть змінюватися, адже не виключене виникнення нових аварій. 

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі без води до 17:00 залишилися декілька вулиць:

  • вул. Золотий берег;
  • Якірний провулок;
  • Човневий провулок;
  • Рибальський провулок;
  • вул. Ковалевського;
  • Фонтанська дорога, 110-155;
  • Лен.селище.

До 18:00 води не буде за такими адресами:

  • вул. Пішонівська;
  • вул. Композитора Ніщинського.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про майбутнє підвищення тарифів на світло і газ для українців.

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