Відключення води в Одесі 19 грудня: адреси

Одесити лишилися без води — де найближчий бювет
Сьогодні, 19 грудня, частина Одеси тимчасово залишилася без водопостачання. Причина — планові та аварійні ремонти. Воду обіцяють повернути до 18:00. Адреси і час можуть змінюватися, адже не виключене виникнення нових аварій.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі без води до 17:00 залишилися декілька вулиць:
- вул. Золотий берег;
- Якірний провулок;
- Човневий провулок;
- Рибальський провулок;
- вул. Ковалевського;
- Фонтанська дорога, 110-155;
- Лен.селище.
До 18:00 води не буде за такими адресами:
- вул. Пішонівська;
- вул. Композитора Ніщинського.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми повідомляли про майбутнє підвищення тарифів на світло і газ для українців.
Читайте Новини.LIVE!