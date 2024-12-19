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Одесситы остались без воды – где ближайший бювет

19 декабря 2024 14:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 19 декабря: адреса
В кране нет воды. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 19 декабря, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Причина — плановые и аварийные ремонты. Воду обещают вернуть к 18:00. Адреса и время могут изменяться, ведь не исключено возникновение новых аварий.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 17:00 осталось несколько улиц:

  • ул. Золотой берег;
  • Якорный переулок;
  • Лодочный переулок;
  • Рыболовный переулок;
  • ул. Ковалевского;
  • Фонтанская дорога, 110–155;
  • Лен.поселок.

До 18:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Пишоновская;
  • ул. Композитора Нищинского.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, мы сообщали о предстоящем повышении тарифов на свет и газ для украинцев.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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