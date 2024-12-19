Отключение воды в Одессе 19 декабря: адреса

Одесситы остались без воды – где ближайший бювет
Сегодня, 19 декабря, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Причина — плановые и аварийные ремонты. Воду обещают вернуть к 18:00. Адреса и время могут изменяться, ведь не исключено возникновение новых аварий.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 17:00 осталось несколько улиц:
- ул. Золотой берег;
- Якорный переулок;
- Лодочный переулок;
- Рыболовный переулок;
- ул. Ковалевского;
- Фонтанская дорога, 110–155;
- Лен.поселок.
До 18:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Пишоновская;
- ул. Композитора Нищинского.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
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