Отключение воды в Одессе 19 декабря: адреса

В кране нет воды. Фото: freepik

Сегодня, 19 декабря, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Причина — плановые и аварийные ремонты. Воду обещают вернуть к 18:00. Адреса и время могут изменяться, ведь не исключено возникновение новых аварий.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 17:00 осталось несколько улиц:

ул. Золотой берег;

Якорный переулок;

Лодочный переулок;

Рыболовный переулок;

ул. Ковалевского;

Фонтанская дорога, 110–155;

Лен.поселок.

До 18:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Пишоновская;

ул. Композитора Нищинского.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, мы сообщали о предстоящем повышении тарифов на свет и газ для украинцев.