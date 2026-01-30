Одесити можуть отримати 300 тисяч гривень на автономне світло і тепло

Багатоквартирний будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні стартує державна програма "СвітлоДім", яка дає багатоповерхівкам від 100 до 300 тисяч гривень на автономне живлення. Гроші можна витратити на генератори, акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Програма має зробити будинки стійкішими до відключень світла й тепла. Одесити скоро зможуть подати заявку на допомогу.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Допомога населенню

Від сьогодні, 30 січня 2026 року держава запускає програму "СвітлоДім" для ОСББ та керуючих компаній. Вона покликана забезпечити безперебійну роботу водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та теплопостачання в багатоквартирних будинках, особливо взимку. Фінансування становить від 100 до 300 тисяч гривень. Сума залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів. Мешканці Одеси самі обиратимуть, яке обладнання купувати і в кого — від дизельних чи бензинових генераторів до сонячних панелей і систем накопичення енергії.

Подати заявку можна повністю онлайн. Після рішення комісії кошти надходять протягом 48 годин. Без паперів, довідок і черг. На першому етапі "СвітлоДім" працює в Києві та Київській області. Водночас у Мінрозвитку громад наголошують, що програма довгострокова і поступово розширюватиметься на інші регіони. Це означає, що одесити також зможуть отримати державну допомогу на автономне світло й тепло.

Щоб бути готовими, в ОСББ та будинках Одеси радять уже зараз ухвалювати відповідні рішення та стежити за стартом прийому заявок для регіонів. Подання відбуватиметься через сайт svitlodim.gov.ua. За консультаціями можна звертатися на урядову гарячу лінію 1545.

