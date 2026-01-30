Одесситы могут получить 300 тысяч гривен на автономный свет и тепло

Многоквартирный дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине стартует государственная программа "СвітлоДім", которая дает многоэтажкам от 100 до 300 тысяч гривен на автономное питание. Деньги можно потратить на генераторы, аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Программа должна сделать дома более устойчивыми к отключениям света и тепла. Одесситы скоро смогут подать заявку на помощь.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Помощь населению

С сегодняшнего дня, 30 января 2026 года государство запускает программу "СвітлоДім" для ОСМД и управляющих компаний. Она призвана обеспечить бесперебойную работу водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения в многоквартирных домах, особенно зимой. Финансирование составляет от 100 до 300 тысяч гривен. Сумма зависит от этажности дома и количества подъездов. Жители Одессы сами будут выбирать, какое оборудование покупать и у кого — от дизельных или бензиновых генераторов до солнечных панелей и систем накопления энергии.

Подать заявку можно полностью онлайн. После решения комиссии средства поступают в течение 48 часов. Без бумаг, справок и очередей. На первом этапе "СвітлоДім" работает в Киеве и Киевской области. В то же время в Минразвития общин отмечают, что программа долгосрочная и постепенно будет расширяться на другие регионы. Это означает, что одесситы также смогут получить государственную помощь на автономный свет и тепло.

Чтобы быть готовыми, в ОСМД и домах Одессы советуют уже сейчас принимать соответствующие решения и следить за стартом приема заявок для регионов. Подача будет происходить через сайт svitlodim.gov.ua. За консультациями можно обращаться на правительственную горячую линию 1545.

