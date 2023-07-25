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Одесити можуть отримати до пів мільйона на відновлення житла, — Шмигаль

25 липня 2023 17:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесити можуть отримати до пів мільйона на відновлення житла, — Шмигаль
Денис Шмигаль на засіданні уряду. Фото: Урядовий портал
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після обстрілів в Одесі було пошкоджено понад 61 будинок, з яких 28 пам'яток архітектури. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про можливість отримання жителями Одещини фінансової допомоги до 500 тисяч гривень на відновлення пошкодженого житла.

Про це стало відомо із промови Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Уряду.

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Заступник глави уряду закликав міжнародних партнерів зміцнити повітряний щит над Півднем України, оскільки російська агресія загрожує всім державам Чорноморського регіону. Водночас український уряд забезпечує фінансові ресурси для ремонту та відновлення усіх районів країни, які постраждали від війни.

"Жителі Одещини можуть подати заявки на участь у програмі єВідновлення для отримання коштів на ремонт свого житла. Це цільова виплата до 500 тисяч гривень, яка допоможе відновити власну оселю", — зазначив Денис Шмигаль. 

Зараз вже понад 1400 українців скористалися цією програмою, отримавши близько 115 мільйонів гривень на ремонт. Прем’єр-міністр закликав місцеву владу оперативно розглядати заявки та розпочати ремонтні роботи якнайшвидше, щоб відновлення житла було завершено до холодів.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) висловила глибоке занепокоєння та засудила дії російських військових, які атакували історичний центр Одеси. Серед пошкоджених місць — Спасо-Преображенський собор, стародавня релігійна пам'ятка, заснована наприкінці XVIII століття.

Зазначимо, в Україні запрацювала програма "єВідновлення". Якщо нею скористатися, то можна отримати кошти за зруйноване ворогом помешкання. Як отримати швидше гроші — читайте в матеріалі

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