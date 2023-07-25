Одесситы могут получить до полумиллиона на восстановление жилья, — Шмигаль

Денис Шмигаль на заседании правительства. Фото: Правительственный портал

После обстрелов в Одессе был поврежден более 61 здания, из которых 28 памятников архитектуры. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил о возможности получения жителями Одесской области финансовой помощи до 500 тысяч гривен на восстановление поврежденного жилья.

Об этом стало известно из выступления Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Правительства.

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Замглавы правительства призвал международных партнеров укрепить воздушный щит над Югом Украины, поскольку российская агрессия угрожает всем государствам Черноморского региона. В то же время, украинское правительство обеспечивает финансовые ресурсы для ремонта и восстановления всех районов страны, пострадавших от войны.

"Жители Одесчины могут подать заявки на участие в программе "єВідновлення" для получения средств на ремонт своего жилья. Это целевая выплата до 500 тысяч гривен, которая поможет восстановить собственное жилье", — отметил Денис Шмигаль.

Сейчас уже более 1400 украинцев воспользовались этой программой, получив около 115 миллионов гривен на ремонт. Премьер-министр призвал местные власти оперативно рассматривать заявки и начать ремонтные работы как можно быстрее, чтобы восстановление жилья было завершено до холодов.

Напомним, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выразила глубокую обеспокоенность и осудила действия российских военных, атаковавших исторический центр Одессы. Среди поврежденных мест — Спасо-Преображенский собор, древняя религиозная достопримечательность, основанная в конце XVIII века.

Отметим, в Украине заработала программа "єВідновлення". Если ею воспользоваться, то можно получить средства за разрушенное врагом помещение. Как получить скорее деньги — читайте в материале.