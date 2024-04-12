Одесити можуть отримати пільги на комунальні послуги — куди звертатися

Одесити рахують комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

З понеділка, 15 квітня, у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочинається приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Які послуги надають

У Головному управлінні пенсійного фонду України в Одеській області можна буде оформити:

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг;

призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб;

надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Куди подавати документи

Приймання документів на отримання цієї послуги здійснюється у приміщенні ЦНАП (вул. Косовська, 2-Д) двома способами:

за попереднім записом до електронної черги

https://cnap.odessa.ua/e-tickets/

https://cnap.odessa.ua/e-tickets/ за номером 705-55-55.

Пільги на комунальні послуги

Нагадаємо, що цього року влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.

Також ми писали, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.