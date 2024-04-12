Одесситы могут получить льготы на коммунальные услуги — куда обращаться

Одесситы считают коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

С понедельника, 15 апреля, в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на уплату коммунальных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Какие услуги оказывают

В Главном управлении пенсионного фонда Украины в Одесской области можно будет оформить:

назначение льготы на оплату жилья, коммунальных услуг;

назначение льготы на приобретение топлива, в том числе жидкого, сжиженного баллонного газа для бытовых нужд;

предоставление субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Куда подавать документы

Прием документов на получение данной услуги осуществляется в помещении ЦНАП (ул. Косовская, 2Д) двумя способами:

по предварительной записи в электронную очередь

https://cnap.odessa.ua/e-tickets/

https://cnap.odessa.ua/e-tickets/ по номеру 705-55-55.

Льготы на коммунальные услуги

Напомним, что в этом году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Также мы писали, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.