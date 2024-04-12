Одесситы могут получить льготы на коммунальные услуги — куда обращаться
С понедельника, 15 апреля, в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на уплату коммунальных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Какие услуги оказывают
В Главном управлении пенсионного фонда Украины в Одесской области можно будет оформить:
- назначение льготы на оплату жилья, коммунальных услуг;
- назначение льготы на приобретение топлива, в том числе жидкого, сжиженного баллонного газа для бытовых нужд;
- предоставление субсидий для возмещения расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Куда подавать документы
Прием документов на получение данной услуги осуществляется в помещении ЦНАП (ул. Косовская, 2Д) двумя способами:
- по предварительной записи в электронную очередь
https://cnap.odessa.ua/e-tickets/
- по номеру 705-55-55.
Льготы на коммунальные услуги
Напомним, что в этом году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.
Также мы писали, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.
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