Одесити можуть залишити заявку на реставрацію старовинних дверей

Одне відновлення можу займати до пів року

Фахівці проєкту "Тисячі дверей Одеси" вже кілька років намагаються зберегти історичну спадщину одеських будинків. Одесити можуть подати заявку на відновлення та реставрацією дореволюційних дверей.

Про це стало відомо з проєкту "Тисячі дверей".

Одеса у мирний час щомісяця втрачала до 5 автентичних дверей. Тоді як на реставрацію може піти від 3 до 6 місяців залежно від складності робіт.

"Історичні двері Одеси ─ частина культурної спадщини. З їхньою допомогою команда "Тисячі дверей" простежує весь шлях розвитку міського столярного мистецтва, через глибоке занурення в реставраційний процес", — говориться в описі проєкту.

Автори проєкту мріють повернути історичним будинкам центру автентичний вигляд, реставруючи та відновлюючи втрачену столярку та ажурні ворота. Городяни можуть подати заявку за посиланням.

Нагадаємо, одеські реставратори врятували великі двостулкові дубові двері прибуткового будинку Навроцького на вулиці Садовій. Вони прикрашені різьбленими гірляндами з рослинним орнаментом й тепер їх краса збережеться на довгі роки.

Також ми писали, що у будинку на вулиці Арнаутській відновили цілісність картини між карнизом і стелею. Плафон парадної, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна, що в прибутковому будинку братів Гольдштейн, знаходився у занедбаному стані понад рік.