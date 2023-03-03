Одесситы могут оставить заявку на реставрацию старинной двери

Одно восстановление может занимать до полугода

Специалисты проекта "Тысячи дверей Одессы" уже несколько лет пытаются сохранить историческое наследие одесских домов. Одесситы могут подать заявку на восстановление и реставрацию дореволюционных дверей.

Об этом стало известно из проекта "Тысячи дверей".

Одесса в мирное время ежемесячно теряла до 5 аутентичных дверей. В то время как на реставрацию может уйти от 3 до 6 месяцев в зависимости от сложности работ.

"Историческая дверь Одессы ─ часть культурного наследия. С их помощью команда "Тысячи дверей" прослеживает весь путь развития городского столярного искусства, через глубокое погружение в реставрационный процесс", — говорится в описании проекта.

Авторы проекта мечтают вернуть историческим домам центра аутентичный вид, реставрируя и восстанавливая утраченную столярку и ажурные ворота. Горожане могут подать заявку по ссылке.

Напомним, одесские реставраторы спасли большие двустворчатые дубовые двери доходного дома Навроцкого на улице Садовой. Они украшены резными гирляндами с растительным орнаментом и теперь их красота сохранится на долгие годы.

Также мы писали, что в доме по улице Арнаутской восстановили целостность картины между карнизом и потолком. Плафон парадной, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна в доходном доме братьев Гольдштейн, находился в заброшенном состоянии более года.