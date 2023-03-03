Одесситы могут оставить заявку на реставрацию старинной двери: как это сделать
Специалисты проекта "Тысячи дверей Одессы" уже несколько лет пытаются сохранить историческое наследие одесских домов. Одесситы могут подать заявку на восстановление и реставрацию дореволюционных дверей.
Об этом стало известно из проекта "Тысячи дверей".
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Одесса в мирное время ежемесячно теряла до 5 аутентичных дверей. В то время как на реставрацию может уйти от 3 до 6 месяцев в зависимости от сложности работ.
"Историческая дверь Одессы ─ часть культурного наследия. С их помощью команда "Тысячи дверей" прослеживает весь путь развития городского столярного искусства, через глубокое погружение в реставрационный процесс", — говорится в описании проекта.
Авторы проекта мечтают вернуть историческим домам центра аутентичный вид, реставрируя и восстанавливая утраченную столярку и ажурные ворота. Горожане могут подать заявку по ссылке.
Напомним, одесские реставраторы спасли большие двустворчатые дубовые двери доходного дома Навроцкого на улице Садовой. Они украшены резными гирляндами с растительным орнаментом и теперь их красота сохранится на долгие годы.
Также мы писали, что в доме по улице Арнаутской восстановили целостность картины между карнизом и потолком. Плафон парадной, авторства Лейба Перецевича Гольдштейна в доходном доме братьев Гольдштейн, находился в заброшенном состоянии более года.