Одесити будуть без тепла цілу добу, адреси

У багатьох будинках Одеси не буде опалення. Фото: ілюстративне/freepik

Зранку 8 січня мешканці десятків будинків в Одесі залишилися без опалення. Причина — ремонтні роботи на теплотрасі. Повернути тепло у домівки обіцяють лише завтра вранці.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Адреси відключень

Теплопостачання припинили о 09:00 ранку 8 січня до 09:00 ранку 9 січня за такими адресами:

вул. Єврейська, 9; 9а; 10; 11; 12; 13; 14; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 36; 38; 40; 42; 42а; 43б; 43/45; 50; 54; 55;

вул. Європейська, 30; 34/36; 31/33; 35; 37; 48; 48а; 49; 51; 54; 54/56; 55; 58; 69; 84/86; 63; 64; 67;

вул. Італійська, 25; 26; 27/29; 31; 33; 35;

вул. Святослава Караванського, 13; 15; 17; 24; 27; 30; 32; 39; 40; 42; 47;

вул. Вадима Корженка, 8;

пров. Нечипуренко, 5; 9; 11; 13; 14; 15;

пров. Онілової, 4;

пров. Покровський, 3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16;

вул. Польська, 20; 20а;

вул. Преображенська, 44; 50; 52; 49/51; 57; 59/61; 60; 60/62; 62;т64; 75;

вул. Рішельєвська, 18/22; 19; 21; 27; 29; 44/46; 48; 32;

вул. Ніни Строкатої, 23; 25; 27; 37; 41;

вул. Троїцька, 22; 24; 28; 30; 35; 37; 38; 39; 43А; 45; 47; 49/51; 52; 54; 56; 60;

пр-т Українських Героїв, 4; 6; 11; 18; 34;

вул. Успенська, 56; 58; 60; 81; 83/85; 91.

Раніше ми повідомляли, що деяким споживачам, які не доплачували щомісяця суми в комунальних квитанціях за природний газ, приходять платіжки із космічними сумами.

Також ми писали, що українці, які вчасно надають комунальним підприємствам дані за спожиту воду, сплачують лише за реальний об′єм використаної комунальної послуги. Натомість інші громадяни змушені переплачувати, якщо вчасно не виконають цю просту процедуру.