Одесситы будут без тепла целые сутки, адреса

Во многих домах Одессы не будет отопления. Фото: иллюстративное/freepik

Утром 8 января жители десятков домов в Одессе остались без отопления. Причина — ремонтные работы на теплотрассе. Вернуть тепло в дома обещают лишь завтра утром.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

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Уведомление об отключении. Фото: скриншот

Адреса отключений

Теплоснабжение прекратили в 09:00 утра 8 января до 09:00 утра 9 января по следующим адресам:

ул. Еврейская, 9; 9а; 10; 11; 12; 13; 14; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 36; 38; 40; 42; 42а; 43б; 43/45; 50; 54; 55;

ул. Европейская, 30; 34/36; 31/33; 35; 37; 48; 48а; 49; 51; 54; 54/56; 55; 58; 69; 84/86; 63; 64; 67;

ул. Итальянская, 25; 26; 27/29; 31; 33; 35;

<Святослава Караванского, 13; 15; 17; 24; 27; 30; 32; 39; 40; 42; 47;

ул. Вадима Корженко, 8;

пер. Нечипуренко, 5; 9; 11; 13; 14; 15;

пер. Ониловой, 4;

пер. Покровский, 3; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16;

ул. Польская, 20; 20а;

ул. Преображенская, 44; 50; 52; 49/51; 57; 59/61; 60; 60/62; 62;т64; 75;

ул. Ришельевская, 18/22; 19; 21; 27; 29; 44/46; 48; 32;

ул. Нины Строкатой, 23; 25; 27; 37; 41;

ул. Троицкая, 22; 24; 28; 30; 35; 37; 38; 39; 43А; 45; 47; 49/51; 52; 54; 56; 60;

пр-т Украинских Героев, 4; 6; 11; 18; 34;

ул. Успенская, 56; 58; 60; 81; 83/85; 91.

Ранее мы сообщали, что некоторым потребителям, которые не доплачивали ежемесячно суммы в коммунальных квитанциях за природный газ, приходят платежки с космическими суммами.

Также мы писали, что украинцы, которые вовремя предоставляют коммунальным предприятиям данные за потребленную воду, платят только за реальный объем использованной коммунальной услуги. Зато другие граждане вынуждены переплачивать, если вовремя не выполнят эту простую процедуру.