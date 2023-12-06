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Одесити на тривалий час залишаться без газу — де саме

6 грудня 2023 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити на тривалий час залишаться без газу — де саме
Жінка намагається запалити газову конфорку. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 7 грудня, в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з виконанням робіт розподільному газопроводі середнього та низького  тиску за адресою:  вул. Варненська, 4 на термін виконання робіт з 9:00 до 16:00 07.12.2023 р. деякі споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться у повідомленні відомства. 

Де не буде газу 7 грудня

  • вул. Варненська, 2 (лікарня "Into-Sana")

Окрім того, сьогодні частина одеситів також до вечора залишилася без газу. 

Де немає газу сьогодні

  • просп. Свободи, 90-102
  • просп. Свободи, 107-117
  • вул. Політкаторжан — усі будинки;
  • пров. 411 Батареї — усі будинки
  • дачний кооператив "Чорноморка"

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.

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