Одесити на тривалий час залишаться без газу — де саме

Жінка намагається запалити газову конфорку. Фото: google.com

Завтра, 7 грудня, в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".

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"У зв'язку з виконанням робіт розподільному газопроводі середнього та низького тиску за адресою: вул. Варненська, 4 на термін виконання робіт з 9:00 до 16:00 07.12.2023 р. деякі споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться у повідомленні відомства.

Де не буде газу 7 грудня

вул. Варненська, 2 (лікарня "Into-Sana")

Окрім того, сьогодні частина одеситів також до вечора залишилася без газу.

Де немає газу сьогодні

просп. Свободи, 90-102

просп. Свободи, 107-117

вул. Політкаторжан — усі будинки;

пров. 411 Батареї — усі будинки

дачний кооператив "Чорноморка"

Відновлення газопостачання

Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.