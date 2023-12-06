Одесити на тривалий час залишаться без газу — де саме
Завтра, 7 грудня, в Одесі протягом дня заплановано ремонтні роботи на розподільчих газопроводах. Через це деякі містяни залишаться без постачання блакитного палива.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Одесгаз".
"У зв'язку з виконанням робіт розподільному газопроводі середнього та низького тиску за адресою: вул. Варненська, 4 на термін виконання робіт з 9:00 до 16:00 07.12.2023 р. деякі споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться у повідомленні відомства.
Де не буде газу 7 грудня
- вул. Варненська, 2 (лікарня "Into-Sana")
Окрім того, сьогодні частина одеситів також до вечора залишилася без газу.
Де немає газу сьогодні
- просп. Свободи, 90-102
- просп. Свободи, 107-117
- вул. Політкаторжан — усі будинки;
- пров. 411 Батареї — усі будинки
- дачний кооператив "Чорноморка"
Відновлення газопостачання
Після завершення ремонтних робіт буде відновлено газопостачання для споживачів. Управління експлуатації газового господарства перепрошує за тимчасові незручності.
Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.
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